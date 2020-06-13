ПриватБанк потрапив у гучний скандал: відмовили онкохворому в грошах на лікування

ПриватБанк потрапив у скандал через скаргу постійного клієнта, який зіткнувся з важкими життєвими обставинами - онкологічною хворобою в його родині.Через що клієнт фінустанови попросив достроково розірвати два невеликих депозити, на що отримав відмову.

Така скарга з'явилася на сайті "Мінфін". Чоловік пише, що 17 років довіряв банку свої заощадження. Але коли прийшло нещастя, банк відмовився видати людині її ж гроші.

При цьому всі документи, які підтверджують діагноз, необхідність термінового та тривалого лікування клієнтом були надані.

"Але керівництво Привату причину для дострокового розірвання депозиту порахували не дуже вагомою і відмовило. Мій висновок: важливий не клієнт, важливі тільки гроші клієнта", - пише розгніваний чоловік

Коли ж чоловік звернувся в інший банк, де у нього також був депозит, гроші йому відразу ж повернули без яких-небудь питань, та ще й виплатили відсотки, про які він не просив.

Незабаром у ПриватБанку відповіли на скаргу клієнта, попросили вибачення за незручності і пообіцяли ще раз розглянути документи.

"Нам дуже шкода, що стався такий прикрий інцидент. Дозвольте повідомити, що дане питання було детально розглянуто нашими профільними фахівцями і за результатами з Вами був проведена зворотний зв'язок, де була озвучена інформація щодо надання необхідних документів для оперативного вирішення ситуації", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що співробітницю ПриватБанку покусала собака, а господар пса не хотів залишати чергу в банк, а потім просто пішов.

А також повідомлялося, що клієнти ПриватБанку можуть стати жертвами шахраїв.