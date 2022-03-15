Призыв остановить войну на росТВ - продуманная акция пропагандистов. Вот доказательства

Что не так с "антивоенной" акцией на росТВ?

Катя Осадчая одна из первых, кто обратила внимание на то, что "в России не существует прямых эфиров, все, что называется "прямым эфиром", идет с минутным опозданием".

Также бросается в глаза еще один момент: после того, как новость о демарше на росТВ распространилась в СМИ, российские пользователи начали публиковать видео с Овсянниковой, снятое с экрана телевизора. Но. Вы часто снимаете выпуски вечерних новостей по телевизору?

Участники Telegram-сообщества "Пророк", куда входят профессиональные медийщики, которые в том числе защищающие украинское киберпространство, также уверены: акция Овсянникова является сценарной работой и очередным актом гибридной войны РФ против Украины.

Один из лидеров сообщества, PR-стратег Сергей Дидковский уверен: "антивоенный" демарш в эфире федерального российского канала мог быть спланирован даже лично Константином Эрнстом, "мечтающим избежать ответственности перед миром за пропаганду".

Также медийщики обращают внимание еще на следующие моменты:

Запись появилась на ресурсах крестницы Путина Ксении Собчак и у бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского.

Также мгновенно (хотя это якобы было записано заранее) на ресурсах Собчак появилась запись раскаяния Овсянниковой. Откуда его получил Собчак? Где это видео лежало до выхода?

Речь девушки охватывает слишком много проблем: "за все хорошее, против всего плохого". Здесь вам и митинги за Навального, и отец-украинец (с ударением на "а") - все по методичкам, в которых узнается еще почерк Суркова.

Контент создан профессионально, чтобы вызвать эмоции. Это один из первых признаков подготовки к вбросу в инфопространство.

Девушка с плакатом стала топом в иностранных сегментах Twitter. Обычно это планируется заранее.

Но зачем же это русским пропагандистам?

"Пока в Украине продолжают гибнуть люди, в мире распространяется классический нарратив, который распространяют российские либералы: что девушка, получающая обычное административное наказание, большая жертва, чем люди, которые находятся под обстрелами в украинских городах. Мы уже такое слышали не раз, но мир только сейчас понял, как Путин создал "республики" в ОРДЛО", - говорит Дидковский.

По его мнению, история с демаршем Овсянниковой, с одной стороны, позиционируется как попытка достучаться до россиян, но на самом деле имеет полностью противоположную цель.

"Это еще одна попытка российских оппозиционеров расшатать власть в РФ. Сейчас нам это выгодно, но спросите Навального, чей Крым... Фокус из украинских реалий сдвигается на фантастический мир "Паслєднєва канала". Растет популярность РФ. Российская пропаганда превращается в жертв режима", - говорит эксперт и добавляет, что эта даже продуманная россиянами акция - медийная победа Украины.

"Во-первых, даже пропагандист Эрнст понял, что Путин закончился. Во-вторых, дал возможность увидеть еще одну сторону пропаганды. А знания - это всегда полезно", - резюмировал PR-стратег.