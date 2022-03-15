Заклик зупинити війну на росТБ - продумана акція пропагандистів. Ось докази

Що не так з "антивоєнною" акцією на росТБ?

Катерина Осадча одна з перших, хто звернула увагу на те, що "в Росії не існує прямих ефірів, все, що називається "прямим ефіром", йде з хвилинним запізненням".

Також кидається в очі ще один момент: після того, як новина про демарш на росТБ розповсюдилася у ЗМІ, російські юзери почали публікувати відео з Овсянніковою, зняте з екрану телевізора. Але. Ви часто знімаєте випуски вечірніх новин по телевізору на відео?

Учасники Telegram-спільноти "Пророк", до якої входять професійні медійники, які у тому числі боронять український кіберпростір, також впевнені: акція Овсяннікової є сценарною роботою і черговим актом гібридної війни РФ проти України.

Один з лідерів спільноти, PR-стратег Сергій Дідковський впевнений: "антивоєнний" демарш в ефірі федерального російського каналу міг бути спланований навіть особисто Костянтином Ернстом, який "мріє уникнути відповідальності перед світом за пропаганду".

Також медійники звертають увагу ще на такі моменти:

Запис з'явився на ресурсах похресниці Путіна Ксенії Собчак та у колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського.

Також миттєво (хоча начебто це було записано заздалегідь) на ресурсах Собчак з'явився запис каяття Овсяннікової. Звідки його отримала Собчак? Де це відео лежало до виходу?

Промова дівчини охоплює забагато проблем: "за все хороше, проти всього поганого". Тут вам і мітинги за Навального, і батько-українець (з наголосом на "а") - усе за методичками, в яких впізнається ще почерк Суркова.

Контент створено професійно, так, щоб викликати емоції. Це одна з перших ознак підготовки до вкидання в інфопростір.

Дівчина з плакатом одразу стала топом в іноземних сегментах Twitter. Зазвичай таке планується заздалегідь.

Але для чого ж це російським пропагандистам?

"Поки в Україні продовжують гинути люди, у світі шириться класичний наратив, який розповсюджують російські ліберали: що дівчина, яка отримує звичайне адміністративне покарання, більша жертва, ніж люди, які знаходяться під обстрілами в українських містах. Ми вже таке чули не раз, але світ лише щойно зрозумів, як Путін створив "республіки" в ОРДЛО", - каже Дідковський.

На його думку, історія з демаршем Овсяннікової, з одного боку позиціонується, як спроба достукатися до росіян, але насправді має повністю протилежну мету.

"Це ще одна спроба російських опозиціонерів розхитати владу в РФ. Зараз нам це вигідно, та спитайте Навального, чий Крим... Фокус з українських реалій зсувається на фантастичний світ "Паслєднєва канала". Росте популярність РФ. Російська пропаганда перетворюється на жертв режиму", - говорить експерт і додає, що ця навіть продумана росіянами акція - медійна перемога України.

"По-перше, навіть пропагандист Ернст зрозумів, що Путін скінчився. По-друге, дав можливість побачити ще один бік пропаганди. А знання - це завжди корисно", - резюмував PR-стратег.