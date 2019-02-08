Проснулся с травмой головы: в Одессе неадекватный водитель избил спящего пассажира

Видео: (YouTube/ТСН)

В Одессе водитель 8-го троллейбуса пытался выгнать пассажира с применением физической силы. Пока мужчина спал, неадекват избивал жертву ногами и грозился убить. Об этом информирует ТСН.

Очнувшись, пассажир понял, что его избивают и начал убегать. Однако водитель догнал и продолжил бить уже на остановке, угрожая убить молодого человека. Коллеги по работе не понимают, что могло вызвать такую реакцию у мужчины.

"Я от него в принципе такого не ожидала. Тут еще такой район, немного, скажем так, неблагополучный местами - Молдаванка, вы сами понимаете", - говорит диспетчер Влада Щеголькова.

Водителя выслушивать не стали и уволили сразу, как только видео попало в сеть. А пострадавший получил не только синяки под глазами, а еще и частично потерял память. Мужчина говорит, что причины избиения не понимает, поскольку никому не мешал и спокойно спал в салоне.

"Он меня разбудил и начал бить в лицо. Потом я помню, что я уже как домой добрался, выдохнул, вот и все. Какие-то моменты мне уже люди рассказали. Я сейчас, честно, картинками помню", - рассказал пострадавший Михаил Хадеев.

На данный момент мужчина проходит судебно-медицинскую экспертизу и уже обратился с заявлением в полицию. Об уволенном водителе известно, что он не первый год работает на маршруте, хоть в поле зрения полиции ранее не попадал.

Теперь видео с его участием коммунальное предприятие будет использовать в качестве учебного материала для будущих водителей электротранспорта. Чтобы они понимали, как не надо вести себя с пассажирами.

Напомним, что В Житомире девочки-подростки жестоко расправились со своей ровесницей, параллельно снимая происходящее на видео. Знакомые рассказали шокирующие факты о фигурантке избиения.

Ранее мы сообщали о том, что мама жестоко избитого школьника жалуется на следователей.

А также рассказывали о том, что скандал с избиением школьницы под Киевом получил продолжение.