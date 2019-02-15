Просто заклеили пластырем: воспитатели скрыли серьезную травму ребенка от родителей

Пострадавшего ребенка пришлось везти в областной центр, чтобы наложить швы

В детском саду в селе Струсовое Теребовлянского района Тернопольской области маленькая девочка рассекла голову об умывальник, но воспитатели просто заклеили рану пластырем и не стали сообщать родителям. Об инциденте рассказала родственница ребенка в сообществе "Тернопольские сплетни" в социальной сети Facebook.

Юлия Фарафанова сообщила, что инцидент произошел 14 февраля. Ее племянница перед обедом побежала в туалет, чтобы помыть руки и поскользнулась на мокром полу, так как работницы сада там проводили уборку. Ребенок ударился головой об умывальник и рассек себе лоб над глазом.

Девочку осмотрели воспитатели и заклеили рану обычным пластырем, а родителям сообщать о травме не стали.

Когда вечером за девочкой приехал отец, он увидел пластырь и начал выяснять, что произошло, на что воспитатели ему ответили, что "ваша дочь бежала и просто упала". Но о причинах падения рассказывать не стали.

Отец забрал ребенка и сразу поехал с ней в травмпункт, чтобы ее осмотрел квалифицированный врач. Врач после осмотра сообщила, что ребенка нужно немедленно везти к травматологу в районный центр и накладывать швы, так как рана очень глубокая.

В Теребовле девочку осмотрел специалист. Он подтвердил, что рана глубокая – 4 миллиметра, но так как не обратились сразу, то ему пришлось наложить стягивающую повязку. Также он сообщил, что придется подождать пару дней, если рана не затянется, то придется накладывать швы.

"Это история моей родной сестры, которая произошла с моей племянницей Настей. Добавлю пару слов от себя: почему работники заведения не позвонили родителям? Во-первых, это стресс для ребенка, которому сказали (со слов 4-летней Насти), что "если бы так быстро не бежала, то бы и не упала". То есть, сделали ребенка виноватым за то, что она поскользнулась на мокром полу. Наверное, пол надо мыть, когда дети спят или, когда их забрали домой. Я считаю, что эту историю нельзя так просто оставить. Кто будет нести ответственность за здоровье ребенка?" – возмутилась женщина.

Скриншот поста (facebook.com/plitky.te)

В комментариях пользователи разделились во мнениях. Одни утверждали, что девочка сама виновата, не смотрела куда бежит, вторые считали, что вся история не такая уж и страшная и рана не большая. Еще часть комментаторов посоветовали мамам с синдромом гиперопеки держать своих детей дома и не водить в детские сады. Также были комментарии от пользователей, которые считают, что ситуацию нельзя просто замять, так как виноваты и работники детсада, и воспитатели.

Скриншот комментариев (facebook.com/plitky.te)

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