Психолог назвала 6 причин, из-за которых изменяют даже хорошие мужчины

Обычно считают, что чаще в отношениях изменяют мужчини. Они нередко заводят интриги на стороне, причем не уходя из семьи.

Поэтому психолог, тренер в области взаимоотношений семьи, материнства и детства Ольга Коробейникова назвала шесть причины, почему мужчины так делают, пишет doctorpiter

Неудовлетворенный инстинкт продолжения рода

По словам специалиста, часто мужчины изменяют, потому что женщина не может иметь детей.

В частности, мужчина может мечтать о трех детях, а иметь только одного или не иметь вообще. Поэтому инстинкт продолжения рода у мужчины остается неудовлетворенным и он пытается реализовать его с другой женщиной.



Расхождение по сексуальному темпераменту



Эксперт говорит, если партнеры не совпадают по сексуальному темпераменту, мужчине приходится искать удовольствия на стороне.

Например, если жена не хочет близости или делает это редко, а ее мужчина хочет обратного.



Нереализованная история с детства



Психолог отмечает, что некоторые мужчины с детства хотят делать что-то запрещенное, быть плохими. Отмечается, что такое поведение характерно для перфекционистов.

Он может быть добрым и ответственным, однако реализуется только "светлая" часть его личности, а "темная" остается нереализованной. Поэтому мужчины идут против общества, но делают это тайно.

Почему мужчины изменяют (freepik)

Способ побыть собой



Кроме того, если жена постоянно подозревает мужа в изменах или унижает его, то мужчина может найти отношения на стороне.

Психолог рассказывает, что мужчине нужна не любовница, а психолог, чтобы выговориться. Он предпочитает иметь душевную женщину, чтобы быть с ней самим собой, а также реализовать свои желания или просто поговорить.



Быть героем



Часто мужчина обеспечивает любовницу, покупает ей подарки, получая за это благодарность. В таком случае мужчина чувствует себя героем.



Детская травма



Есть случаи, когда матери в одиночку справляются со всеми трудностями, а мужчина-отец не был примером в семье. Поэтому, когда человек вырастает, то хочет помогать женщинам и нередко выбирает из любимых детьми на стороне.

По словам психолога, это для них не любовница, а, скорее, проекция собственной матери, которой он помогает.