Психолог назвала 6 причин, через які зраджують навіть хороші чоловіки

Зазвичай вважають, що частіше у стосунках зраджують чоловіки. Вони нерідко заводять інтриги на стороні, причому не йдучи з сім'ї.

Тому психолог, тренер в області взаємин сім’ї, материнства і дитинства Ольга Коробейникова назвала шість причини, чому чоловіки так роблять, пише doctorpiter

Незадоволений інстинкт продовження роду

За словами фахівця, часто чоловіки зраджують, бо жінка не може мати дітей.

Зокрема, чоловік може мріяти про трьох дітей, а мати тільки одного або не мати взагалі. Тому інстинкт продовження роду у чоловіка залишається незадоволеним і він намагається реалізувати його з іншою жінкою.



Розбіжність по сексуальному темпераменту



Експерт каже, якщо партнери не збігаються за сексуальним темпераментом, чоловікові доводиться шукати задоволення на стороні.

Наприклад, якщо дружина не хоче близькості або робить це рідко, а її чоловік хоче зворотного.



Нереалізована історія з дитинства



Психолог зазначає, що деякі чоловіки з дитинства хочуть робити щось заборонене, бути поганими. Зазначається, що така поведінка характерна для перфекціоністів.

Він може бути добрим і відповідальним, проте реалізовується лише "світла" частина його особистості, а "темна" залишається нереалізованою. Тому чоловіки йдуть проти суспільства, але роблять це таємно.

Чому чоловіки зраджують (freepik)

Спосіб побути собою



Окрім того, якщо дружина постійно підозрює чоловіка в зрадах або принижує його, то чоловік може знайти відносини на стороні.

Психолог розповідає, що чоловікові потрібна не коханка, а психолог, щоб виговоритися. Він вважає за краще мати душевну жінку, щоб бути з нею самим собою, а також реалізувати свої бажання або просто поговорити.



Бути героєм



Часто чоловік забезпечує коханку, купує їй подарунки, отримуючи за це подяку. У такому випадку чоловік відчуває себе героєм.



Дитяча травма



Є випадки, коли матері на одинці справляються з усіма труднощами, а чоловік-батько не був прикладом у сім'ї. Тому, коли чоловік виростає, то хоче допомагати жінкам і нерідко вибирає коханих з дітьми на стороні.

За словами психолога, це для них не коханка, а, скоріше, проєкція власної матері, якій він допомагає.