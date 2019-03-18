Психологическая катастрофа: украинцам рассказали, как поддержать Павла Гриба

Дело Павла Гриба - у узника Кремля тяжелая депрессия

У политзаключенного Павла Гриба к проблемам со здоровьем добавились состояние глубокой депрессии и чувство безнадежности и покинутости. Об этом сообщил известный политик Тарас Чорновил со ссылкой на рассказ мамы узника Кремля. На своей странице в Facebook он добавил, что огромная психологическая катастрофа может привести к фатальным последствиям.

Экс-нардеп подчеркнул, что состояние у Павла ужасное, и даже его тюремщики не представляют, как он сможет пережить этапирование.

"Он же не боец, а не пассионарий. Парень даже и мысли не допускал, чтобы ехать во вражеский рашистан. Его выманили в казалось бы, безопасную Беларусь и оттуда похитили и сейчас физически и морально уничтожают. Он не был до этого ни морально, ни физически готовым", - говорится в публикации.

Чорновил рассказал, что сейчас к Павлу не приходит "абсолютно никого".

"Я это все пишу не для того чтобы выжать из кого-то слезу. У Павла Гриба должен быть какой решающий суд в ближайшие дни: 21 марта в 11.00 и 22 марта в 10.00. Будет проходить в Северокавказский окружной военном суде", - написал политик.

Он добавил, что мама Павла уже в Ростове (РФ), отец тоже уехал.

"А на всякий случай, в Киеве находится сестра Ольга, которая тоже может все объяснить и связаться. Конечно, здесь не буду вывешивать их телефонов. Но если кто-то из заинтересованных СМИ обратится, непременно продиктую (только для контактов, а не для публикации!)", - сообщил Чорновил.

Также он добавил, что "здесь дело не про политику".

"Парень приходит в упадок и гибнет не только от болезней и неволи, но и от чувства покинутости и безнадежности", - написал бывший депутат.

Как сообщалось ранее, недавно вывезенный в РФ и обвиненный в терроризме украинец Павел Гриб написал девушке письмо, в котором попросил прислать ему вещи и продукты.

Также мы писали о том, что украинский омбудсмен Людмила Денисова в ходе выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб "находится в крайне тяжелом состоянии".