Путин назвал самолет Су-57 лучшим в мире: сеть смеятся до слез

Владимир Путин громко заявил, что российские истребители Су-57 являются лучшими в мире. Российский гарант считает, что по всем тактико-техническим данным и по оружию самолету, который начали разрабатывать еще в 80-х годах, нет равных.

Су-57 (фото: wikipedia.org)

Хозяин Кремля глубоко убежден, что "никакая машина не может летать так, как это делает Су-57". А всякие там американские F-22, F-35 и J-20 ему даже в подметки не годятся. И это несмотря на то, что сразу же после того, как началось серийное производство Су-57, самолеты раскритиковали все мировые эксперты.

Так, в 2018 году в Индии, поверив российским специалистам, хотели сделать свой истребитель на основе Су-57. Но когда дошло к делу, то индийские военные заметили, что российский самолет вообще не отвечает заявленным требованиям малозаметности. Кроме того, индийская сторона отметила устарелость боевой авионики, радаров и датчиков российских машин.

В том же году, кстати, российские военные выставили себя на посмешище, заявив, что их "ласточка" превосходит все американские самолеты. Кроме того, позже выяснилось, что новое покрытие остекления кабин самолетов, совсем уж не новое, а то, что было якобы разработано "Ростехом", уже применялось в 80-х годах.

Ну, а после слов Путина о Су-57, "лучший истребитель в мире" высмеяли и пользователи социальных сетей.

Этот самолет настолько перспективный, что даже еще и не разработан. А Россия настолько обогнала весь мир, что не может без Индии истребитель разработать.

Двигателя нет, авионики нет и, самое главное, нет вооружения... Это вообще какой-то странный проект. Не удивлюсь, если там к приборной панели китайский автомобильный навигатор скотчем примотан. Заклепки на корпусе нам сразу обо всем красноречиво говорят.

Дедуля и поехавшая кукушка...

В России и двигателей до сих пор нет, подходящих под 5-е поколение! И не будет!

Слышал, пилоты в шоке от нового самолета.

Как и танк "Армата". Кстати, где он?

А что он мог еще сказать? Простите, это ведро как-то летает?

"Армата" уже ездит по кремлевским полям. Теперь Су-57 полетит в космос и заживем! Слава богу!

Су-57 (фото: twitter.com)

Напомним, что недавно Путин ездил в аннексированный Крым, где пофантазировал на тему "мышебратьев" и даже заставил плакать журналистку.