"Работал" прямо на улице: в Днепре задержали извращенца, на которого жаловались более 50 человек

Фото: задержанный нарушитель (www.5692.com.ua)

В горсовет обратились свыше 50 человек

В Днепре задержали мужчину, который систематически нарушал общественный порядок и занимался онанизмом непосредственно на улицах города. С подобными жалобами за последнее время в городской совет Днепра обратились более 50 человек. Об этом сообщает сайт города Каменского.

В жалобах также указывалось, что у мужчины было агрессивное поведение и что он лаял на проходящих мимо.

Сотрудники полиции уже нашли нарушителя общественного порядка и задержали его. Старший лейтенант и командир роты патрульной полиции Сергей Людвик рассказал, что когда полицейские нашли мужчину, он сделал необычное заявление. Нарушитель сказал, что собирается идти пить напиток Fanta и играть в Play Station, потому что ему 14 лет.

Родственники мужчины рассказали правоохранителям, что тот страдает психическим расстройством. Сотрудники полиции вызвали бригаду скорой помощи, на место прибыли работники областной психиатрической больницы. Сейчас мужчина пребывает в психлечебнице. Его здоровью ничего не угрожает.

Напомним, в столичном парке на Дорогожичах горожане поймали извращенца и отлупили его прутом.

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