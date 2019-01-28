Распечатывай и ешь: запорожские активисты жестоко наказали педофила

Активисты опубликовали интимную переписку педофила с "девочкой"
Видео: YouTube/Суббота Плюс
Общественные активисты с группы "Наследие Запорожье" задержали мужчину, которого подозревают в педофилии. Активисты вели переписку с подозреваемым от имени 13-летней девочки.
Во время назначенного свидания мужчину задержали, избили и заставили съесть все три презервативы, которые он захватил на встречу с "девочкой".
Также в Facebook выложили интимную переписку извращенца с, как он думал, 13-летней девочкой.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии.
Также мы писали о том, что история с киевским "педофилом" получила неожиданное продолжение.
Кстати, мы также публиковали откровения учителя, который боится, что его могут обвинить в педофилии.