Растаможка авто в Украине: топ самых дорогих "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За растаможку самой дорогой "евробляхи" украинец заплатил более 700 тыс. грн

В ГФС назвали сумму поступлений от растаможки авто на еврономерах, а вместе с тем назвали марку самой дорогой "евробляхи".

Так, по словам чиновников, недавно один украинец отдал за растаможку своей "ласточки" на номерах с европейской регистрацией более $81 тыс. (766,1 тыс. грн). Речь идет о приобретенном заграницей Porsche 911 Turbo S 2013 года выпуска.

Porsche 911 Turbo S (фото: porsche.ua)

Чуть меньше за растаможку своей машины отдал другой украинец. Ему пришлось раскошелиться на $76 тыс. (705 тыс. грн), чтобы законно ездить по украинским дорогам на Porsche Cayenne S 2018 года выпуска.

На третьем месте оказался маневренный Bentley Flying Spur 2014 года выпуска. Его таможенная стоимость составила $74,5 тыс. (727,9 тыс. грн).

В топ-5 самых дорогих "евроблях" в Украине вошли также Mercedes-Benz G-Class 2015 года и Mercedes-Benz V Class 2018-го. За их растаможку владельцы отдали 593,4 тыс. и 553 тыс. гривен соответственно.

Скриншот (sfs.gov.ua)

Напомним, что в Минфине дали советы владельцам нерастаможенных "евроблях".