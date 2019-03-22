Развернитесь и уходите: Супрун рассказала, как пережить выборы

Уляна Супрун объяснила украинцам, как пережить предвыборное обострение и при этом не впасть в стресс. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун, которая ранее раскрыла украинцам секрет здорового и счастливого долголетия, поделилась советами о том, как пережить напряженный период накануне президентских выборов и при этом сохранить психическое здоровье.

Она отметила, что ближайшая неделя будет очень сложной и в обществе наблюдаются признаки предвыборного обострения, при котором люди начинают вести себя импульсивно, неадекватно и нарушают чужие границы.

Супрун порекомендовала сохранять спокойствие, так как манипуляторы применяют целый арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия: крик, активные движения, грубое поведение, высказывание личных обид.

"Если есть возможность – развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла. Если вы крепкий орешек – можете выслушать человека и даже попытаться его успокоить. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий", - посоветовала Супрун.

Предвыборный стресс (pixabay.com)

Также она рекомендует установить личные границы, которые не будут нарушаться посторонними лицами. Если человек будет держать оборону вокруг собственных принципов – то его сложно будет вывести из равновесия.

Обнаглевших личностей Супрун советует возвращать в реальность, так как их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. В таких ситуациях очень важно не отвечать на агрессию агрессией.

"Повышение голоса, указание пальцем или пренебрежительное обращение может ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет", - предупредила руководитель МОЗ.

Выборы 2019 могу влиять на психическое самочувствие (pixabay.com)

Она посоветовала избегать контактов тогда, когда надежды на конструктивный диалог уже не осталось, и объяснила, что люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь психические проблемы или расстройство. Таких людей не стоит винить за поведение, так как мы не можем знать, что на самом деле происходит в их жизни. Самое лучшее действие – это обратиться к врачу за профессиональной помощью.

"Позаботьтесь о себе. Общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на самочувствие и настроение. Не позволяйте негативу оставаться с вами – выйдите на прогулку или пробежку, поговорите с близким человеком", - резюмировала Супрун.

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