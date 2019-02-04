Развитие ребенка от рождения до года: что важно знать

Как развивается ребенок в разные периоды от момента рождения и до года
У вас здоровый и активный ребенок, он кушает вовремя, спит по часам и не доставляет особых хлопот. Что еще нужно маме для полного счастья?
Оказывается, родителям еще важно убедиться в том, что их малыш самый умный, не по дням развитый и проявляет задатки настоящего вундеркинда. Что ж, давайте сверим биологические часы развития ребенка до года.
Как должен развиваться грудничок с момента рождения и до 14 дней
- Развит сосательный рефлекс, когда прикосновение к губам малыша вызывает движения рта.
- Если коснуться ладошки ребенка, его ручка сжимается в кулачок – срабатывает хватательный рефлекс.
- В вертикальном положении работает рефлекс ходьбы – грудничок двигает ножками, как будто идет по поверхности.
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Развитие ребенка в 1-2 месяца
- Малыш способен уследить за движением, поворачивается на источник звука, хватает предметы в зоне досягаемости.
- Когда мама с папой появляются в поле зрения ребенка, он бурно реагирует, улыбается, двигает ручками и ножками.
- Кроме плача, у грудничка появляются и другие звуки.
Как развивается ребенок в 3-4 месяца
- Малыш держит голову в любом положении, внимательно следит за движением вокруг.
- Карапуз способен переворачиваться, опирается на ручки. Может долго лежать на животе, занимаясь игрушкой. Способен переложить игрушку из одной руки в другую.
- Лежа на спине, ребенок в 4 месяца хватает свои пальцы ног.
- Малыш скучает в одиночестве, ищет общения, смеется и заигрывает со взрослыми, гулит.
Способности малыша в 5-6 месяцев
- Некоторые детки пытаются сидеть. Другие же сначала учатся ползать, а потом садятся.
- У карапуза появляется лепет, он повторяет слоги.
- Малыш начинает ползать на четвереньках.
- Начинают прорезываться первые зубки.
Нормы развития ребенка в 7 месяцев
- Малыш уже уверенно сидит, ползает и пытается встать с посторонней помощью.
- Ребенок умеет отличать своих от чужих, при этом он очень общителен.
- С интересом играет игрушками, пытается как-то ими действовать.
Что умеет малыш в 8-9 месяцев
- Малыш уверенно встает на ножки, хотя ему еще трудно контролировать себя в вертикальном положении.
- Ребенок пытается говорить согласные звуки и повторять речь взрослых. Может сказать первое слово.
- Малыш узнает себя в зеркале.
- Активно реагирует на музыку и громкие звуки, хлопает в ладоши, визжит.
Развитие ребенка в 10-12 месяцев
- Умеет просить что-то, показывая пальчиком и называя звуком.
- Повторяет чужие движения, играет в "Ладушки", "ку-ку".
- Реагирует на свое имя. Отвечает на вопрос "где?", указывая на предмет.
- Многие дети начинают ходить, держась за руку или самостоятельно.
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