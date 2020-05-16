Россия кинула "ДНР" на произвол судьбы: отказали в выдаче денег

Российскому журналисту и пропагандисту Александру Коробко "Сбербанк" отказал в выдаче денег с его денежного счета, оформленного в ДНР. Об этом проинформировал ресурс Newssky.

Донецкая и Луганская Народные Республики являются самопровозглашенными и не признаны ни Российской Федерацией, ни международным сообществом, как отдельные государства. Это стало причиной отказа, говорится в решении "Сбербанка" РФ.

В связи с этим, уполномоченные на совершения нотариальных действий соответствующих "республик" не имеют полномочий на определенные действия от имени государств и выданные ими документы являются нелигитимными.

"Кроме того, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика не заключали каких-либо соглашений с Украиной о порядке признания официальных документов, выданных компетентными органами этих республик, действительными на остальной территории Украины", - указано в сообщении.

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Напомним, что российская наемница в "ДНР" собирает на лечение.

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