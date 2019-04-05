Россияне завидуют: продюсер о дебатах Зеленского и Порошенко

Фото: Дебаты Зеленского и Порошенко (коллаж РБК-Украина)

Александр Ягольник рассказал о том, как Зеленский работал в шоу-бизнесе

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут уже ского. Они должны пройти до второго тура выборов президента Украины 21 апреля.

Немало аналитиков сходятся в том, что Зеленский не должен был отказываться сдавать анализы вместе с Петром Порошенко. По словам политтехнологов, такая отказ сыграла "в минус" кандидату в президенты. Ряд экспертов высказались о том, что для Зеленского это был серьезный шаг назад.

Но Владимир Зеленский за последние несколько недель удивил многих украинцев, потому что ведет себя не так, как другие украинские политики. Такое мнение в комментарии для Styler высказал известный украинский продюсер и автор песен Александр Ягольник.

По его словам, много кто не ожидал того, что Зеленский выигрывает первый тур и тем более что он изменит принцип выборов, внеся в него некую новизну.

"По моему мнению, сейчас он заставляет президента Петра Порошенко играть по его правилам, играть на его поле", - говорит Ягольник.

Много кто вспоминает Зеленскому его незадекларовану 15-комнатную виллу в Италии, которая расположена рядом с виллами российских олигархов. Ее Зеленский внес в декларацию только тогда, когда ее рассекретили журналисты.

Фото: Александр Ягольник (facebook.com)

Также оппоненты Зеленского говорят о том, что он не имеет политического опыта, поэтому может не справиться. В то же время Александр Ягольник уверен, что Зеленский многое доверяет другим людям, потому что привык работать в команде.

"В шоу-бизнесе есть форма сотрудничества, которая называется продакшн. Он с этим имел дело много лет. Кроме того, можно делегировать некую работу другим людям во время съемок фильма, клипа, шоу или чего угодно. То есть все, что тебе нужно для съемок и другого процесса, можно делегировать. Зеленский – командный игрок, имеет шоу-бизнесовый опыт и команду", - говорит он.

"Я думаю, что еще будет очень интересно. Я как-то общался со своей бывшей коллегой Ольгой Мусафоровой. Она сейчас работает собственным корреспондентом российской "Новой Газеты" в Украине. Она говорила, что адекватная российская аудитория искренне завидует украинцам, которые имеют то, что они никогда не имели - политические баталии, дебаты, конкуренцию. Все эти события, которые происходит в нашей стране сейчас с обоими кандидатами - это и есть демократия", - добавляет Александр Ягольник.

Напомним, ранее киевляне высказались о дебатах Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Также ранее стало известно, как украинцы могут изменить место голосования во втором туре выборов президента Украины.