Росіяни заздрять: продюсер про дебати Зеленського і Порошенко

Фото: Дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

Олександр Ягольник розповів про те, як Зеленський працював у шоу-бізнесі

Дебати Зеленського і Порошенко відбудуться вже скоро. Вони мають пройти до другого туру виборів президента України 21 квітня.

Немало аналітиків сходяться в тому, що Зеленський не мав би відмовлятися здавати аналізи разом із Петром Порошенко. За словами політтехнологів, така відмова зіграла "в мінус" кандидату в президенти. Ряд експертів висловилися про те, що для Зеленського це був серйозний крок назад.

Проте Володимир Зеленський за останні кілька тижнів здивував багатьох українців, бо поводиться не так, як інші українські політики. Таку думку у коментарі для Styler висловив відомий український продюсер та автор пісень Олександр Ягольник.

За його словами, багато хто не очікував того, що Зеленський виграє перший тур і тим більше що він змінить принцип виборчих перегонів, вносячи в нього якусь новизну.

"На мою думку, зараз він змушує президента Петра Порошенка грати за його правилами, грати на його полі", - каже Ягольник.

Багато хто згадує Зеленському його незадекларовану 15-кімнатну віллу в Італії, яка розташована поряд із віллами російських олігархів. Її Зеленський вніс у декларацію тільки тоді, коли її розсекретили журналісти.

Фото: Олександр Ягольник (facebook.com)

Також опоненти Зеленського кажуть про те, що він не має політичного досвіду, тому може не справитись. В той же час Олександр Ягольник впевнений, що Зеленський багато чого довіряє іншим людям, бо звик працювати в команді.

"В шоу-бізнесі є форма співпраці, що називається продакшн. Він із цим мав справу багато років. Крім того, можна делегувати якусь роботі іншим людям під час зйомок – фільму, кліпу, шоу чи чого завгодно. Тобто все, що тобі треба для зйомок і іншого процесу, можна делегувати. Зеленський – командний гравець, має шоу-бізнесовий досвід і команду", - каже він.

"Я думаю, що буде ще дуже цікаво. Я якось спілкувався зі своєю колишньою колегою Ольгою Мусафіровою. Вона зараз працює власним кореспондентом російської "Нової Газети" в Україні. Вона говорила, що адекватна російська аудиторія щиро заздрить українцям, які мають те, що вони ніколи не мали – політичні баталії, дебати, конкуренцію. Всі ці події, які відбувається в нашій країні зараз з обома кандидатами - це і є демократія", - додає Олександр Ягольник.

Нагадаємо, раніше кияни висловилися про дебати Петра Порошенко і Володимира Зеленського.

Також раніше стало відомо, як українці можуть змінити місце голосування у другому турі виборів президента України.