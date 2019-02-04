И тут украли: российский ВУЗ проиллюстрировал рекламу фотографией украинского университета

Коллаж: РБК-Украина

По словам российского вуза, они взяли фото в фотостоке

Российский исследовательский университет "Высшая школа экономики" для рекламы своего вуза использовал фотографию трапезной "Украинского католического университета", который находится во Львове. Об этом сообщает сооснователь образовательной платформы Prometheus Иван Примаченко на своей странице в Facebook.

По его словам, недавно "Высшая школа экономики" опубликовала футуристическое фото своего кампуса и начала рекламу новой программы в интернете. При этом на стильном фото изображено не помещение российского вуза, а трапезная украинского университета.

"Пару лет назад я писал об этой столовой и публиковал несколько фото, но и представить не мог, что уже скоро российские вузы начнут рекламировать свои программы фотографиями оттуда. Напомнило, как второсортные курсы английского языка используют в рекламе фото Оксфорда или Кембриджа, пытаясь погреться в лучах их славы", - написал Примаченко.

Фото: facebook.com/primachenkoonline

Он также отметил, что российские вузы еще не видели новой библиотеки Украинского католического университета.

"Впрочем, уже почувствовали откуда ветер дует и успели сделать правильный вывод. Украина - это прогресс и будущее", - добавил Примаченко.

Стоит отметить, что российский вуз все-таки заменил фотографию на другую.

"Ранее здесь была другая фотография, приобретенная редакцией на специализированном сервисе istock.com. На фотографии не было пометок о том, какой именно университет на ней изображен. Как оказалось, это был Украинский католический университет. Такой выбор фото часть читателей посчитали некорректным, поэтому для сохранения числа спокойных и счастливых читателей мы заменили фотографию", - написали под новым фото.

Пользователи сети также прокомментировали это.

"Узнала Украинский католический университет раньше, чем прочитала пост. Очень сомневаюсь, что они продавали фото в сток. Действительно странно, почему не использовать фото со своего университета", - отметила Любовь Терехова.

Скриншот с Facebook

"На самом деле, это не ошибка, а изображение со скрытым смыслом. Хорошие постдоки после смерти попадают в Украинский католический университет, плохие - опять рождаются в России", - прокомментировал Иван Примаченко.

Скриншот с Facebook

Напомним, что суд остановил реорганизацию Одесского медицинского университета.

Ранее сообщалось, что директора вуза в Волынской области задержали на взятке.