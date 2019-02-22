Хватит считать калории: Супрун рассказала неизвестные факты о еде

Коллаж РБК-Украина

Ульяна Супрун призывает украинцев к здоровому питанию

Количество калорий - это не всегда точный показатель, по которому стоит оценивать вред или пользу пищи. Когда мы употребляем углеводы (хлеб, макароны, сладости, напитки с сахаром), следует учитывать их гликемический индекс, считает и. о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Гликемический индекс - это рейтинг продуктов за тем, насколько быстро они поднимают уровень сахара в крови. Чем он ниже, тем лучше.

Углеводы, которые мы едим, попадают в кровь в виде сахара. Если нормировать количество употребляемых углеводов, они не изменят уровень сахара, но, если съесть сразу много сладостей, то уровень глюкозы сразу резко возрастает, пишет Супрун.

Колебания сахара вредно, потому что это ускоряет старение, способствует набору веса. Также пик глюкозы сразу повышает инсулин, что особенно опасно для людей с диабетом второго типа.

Фото: Unsplash

Гликемический индекс показывает, как быстро пища станет глюкозой крови. Чем он выше, тем хуже. При этом гликемический индекс определенного продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахар, и сколько клетчатки. Чем меньше сахаров и больше клетчатки, тем лучше.

Супрун советует стараться употреблять продукты с низким гликемическим индексом.

В интернете есть много таблиц, в которых указывается этот показатель для многих продуктов. В качестве примера, можно посмотреть эту таблицу.

Вот несколько примеров:

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что гликемический индекса не дает дополнительной информации о питательной ценности того или иного продукта. Поэтому необходимо также принимать во внимание и размер потребляемой порции.

Фото: Unsplash

На гликемический индекс оказывает влияние способ приготовления пищи, а также и другие продукты, которые употребляются все вместе. Если продукт имеет высокий гликемический индекс, как картофель, его следует есть с овощами, а не с хлебом и десертом.

Напомним, что Супрун рассказала украинцам о том, как побороть сухой воздух и недостаток влаги, которые очень актуальны зимой.

Ранее сообщалось, что Супрун заявила о том, что болезнь у ребенка - не является весомой причиной, чтобы не ходить в школу.