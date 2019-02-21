Шабаш: УПЦ МП в Одессе устроила бал в годовщину расстрелов на Майдане (фото)

В сети резко осудили мероприятие

В Одессе в день памяти Героев Небесной сотни местные представители РПЦ в Украине (бывшая УПЦ Московского патриархата) организовала военный бал с участием курсантов военных вузов. Как сообщили в пресс-службе епархии, мероприятие было приурочено к международным дням православной молодежи и онкобольного ребенка.

Отмечается, что традиционный благотворительный Сретенский бал прошел с танцами, музыкой и пением.

В частности, несколько протодиаконов продемонстрировали свои вокальные таланты. Также выступил молодежный хор этой епархии, а специальным гостем стал участник шоу "Україна має талант" Геннадий Цветков.

Фото: eparhiya.od.ua

На аукционе 19 февраля продали картины, и эти средства обещают передать на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Пользователи сети довольно эмоционально отреагировали на проведение подобного мероприятия в День памяти Героев Небесной сотни:

"Попы, это понятно. Там Мордор приказал. Но одесситы. Шок";

"Шабаш ведьм и колдунов, ничего святого";

"Это не маразм, это точно сформированная провокация. И с этим надо разобраться";

"Где совесть и мораль? Бал на крови украинского народа? В день скорби, какой бы благотворительностью не прикрывались, все равно"...

Скрин комментариев (facebook.com)

Как сообщалось ранее, 20 февраля, в пятую годовщину гибели героев Небесной Сотни на Майдане Незалежности в Киеве зажгли Лучи Достоинства. Каждый луч соответствует месту гибели героев.

Также мы писали о том, что недавно прихожане Свято-Крестовоздвиженского храма в селе Озерцы Волынской области провели собрание, на котором решили перейти к ПЦУ. Однако протоиерей храма Михаил Курпиль отказался поддержать общину, забрал из церкви свои вещи и, несмотря на уговоры прихожан, покинул их.