Не щеткой единой: как курильщикам сохранить здоровье ротовой полости

При условии отказа от обычных сигарет и перехода на электронные системы, улучшаются показатели состояния пародонта

Курение является острой медицинской и социальной проблемой, причиной развития ряда заболеваний – от сердечно-сосудистых до онкологии. Но кроме отдаленных во времени последствий, мы часто забываем о связи курения и заболеваний полости рта. Слизистая оболочка и зубы первыми принимают удар воздействия табачного дыма. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для сияющей улыбки, – ухаживать за зубами и отказаться от потребления табака. Но для тех, кто не хочет расставаться с привычкой, уменьшить вред помогут альтернативные продукты – электронные системы доставки никотина. Первые положительные результаты их использования уже подтверждены рядом исследований.

Сигаретный дым содержит токсические и канцерогенные вещества, которые вызывают ряд негативных последствий: появление пятен на эмали, обесцвечивание зубов, болезни пародонта, кариес, отторжение зубных имплантатов. Курильщики часто сталкиваются и с «бытовыми» симптомами: галитоз (неприятный запах), зубной налет, сухость в ротовой полости и вкусовые инверсии.

По результатам исследований Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика совместно с Институтом стоматологии НАМН Украины, у 98,2% курильщиков в возрасте 35–44 лет диагностируют кариес, а у 8 из 10 представителей молодого поколения — воспаление тканей пародонта. Степень выраженности симптомов зависит от стажа курильщика и количества выкуренных сигарет в день.

Основной вред здоровью ротовой полости наносят компоненты сигаретного дыма: агрессивные альдегиды, ацетон, бензол, бутиламин, диметиламин, ДДТ, этиламин, метиламин, формальдегид, гидрохинон, метиловый спирт, пиридин и соединения никеля. Они провоцируют потемнение зубной эмали, а регулярное воздействие горячего дыма приводит к ее высушиванию и микротрещинам. Смолы, оседая на зубах, окрашивают эмаль в неприятный цвет, а налет усложняет очищение зубов от бактерий и создает неприятный запах.

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Но даже зная о последствиях, не все курильщики готовы отказаться от привычки. Причиной тому – зависимость, с которой большинство не в состоянии справиться самостоятельно. С целью изучения способов снижения рисков для таких пользователей, был проведен ряд исследований.

Было установлено, что, при условии отказа от обычных сигарет и перехода на электронные системы, улучшаются показатели состояния пародонта и здоровья ротовой полости. В сравнительном исследовании аэрозоля и сигаретного дыма доказано, что аэрозоль оказывает значительно меньшее влияние на изменение цвета эмали, способствует восстановлению зубов и позволяет уменьшить отложения. Это становится возможным при условии полного перехода на альтернативные продукты – электронные сигареты и системы нагрева табака. А при полном отказе от курения эти изменения будут еще более выраженными.

"Для улучшения качества жизни курильщика и достижения позитивных результатов лечения заболеваний ротовой полости необходимо исключить влияние табачного дыма. Поэтому использование продуктов сниженного риска рассматривается как средство сокращения вреда для немотивированных на отказ курильщиков", — подытоживает в статье "Курение как фактор развития заболеваний ротовой полости" д. мед. н., профессор Чумакова Ю.Г.

Специалисты настаивают и на соблюдении общих рекомендаций: профилактике и гигиене ротовой полости.

"Мы сэкономим время и деньги на лечение, если 10 минут утром и вечером будем уделять здоровью зубов. В арсенале каждого должны быть несколько средств для ухода за ротовой полостью: электрическая зубная щетка, ирригатор, монопучковая щетка и ополаскиватель", – комментирует Президент ОО "Ассоциация стоматологов Украины", д. мед. н., профессор Ирина Мазур.

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