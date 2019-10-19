Зарплата IT-шников в Украине: названа колоссальная сумма

Больше всего разработчиков расположено в семи городах Украины и самые высокие зарплаты, как показывает статистика, получают в Киеве. Но в Одессе и Львове средняя зарплата .NET разработчиков выходит примерно на $200 выше столичной.

В Киеве расположен 41% разработчиков, в Харькове - 15%, во Львове - 13%, в Днепре - 7%, в Одессе - 5%, в Виннице - 4% и в Запорожье - 2%. Удаленно работают лишь 3,5% опрошенных программистов.

Самые высокие зарплаты в столице (фото: pixabay.com)

К слову, Львовские С++ разработчики получают где-то на $400 больше столичных. А если сравнивать средние зарплаты по языкам программирования, то самая низкая зарплата у Junior SQL - $610, а самая высокая в Senior Scala - $4 500.

Стоимость услуг программиста-новичка стоит примерно так:

В Киеве джуниор разработчик получает - $750.

В Днепре средняя зарплата начинающих - $600.

А в Днепре самая низкая средняя зарплата для программистов-новичков - $3400 против $3900 в Киеве и $3500 в Харькове и Львове.

Отметим, что женщин-разработчиков всего 7%. Их количество увеличивается, но достаточно медленно. В среднем по рынку доля женщин в данной сфере составляет 20%.

Напомним, что украинским учителям приготовили неприятный сюрприз: это касается зарплат.