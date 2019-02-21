Сильный ветер, снег и морозы: прогноз погоды до конца недели

В ближайшие дни температура воздуха резко снизится

В Украине в четверг, 21 февраля, ожидается осложнение погодных условий, усиление ветра и осадки в восточных и западных областях в виде дождей и мокрого снега. Об этом сообщили синоптики на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Отмечается, что в большинстве регионов порывы ветра составят от 15 до 20 метров в секунду. Направление ветра - северо-западное.

В Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами прогнозируется гололедица.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -2... +3 градуса. Днем на Юге и в западных областях будет теплее - от +3 до +8 градусов.

Синоптики предупреждают о высокой вероятности мокрого снега на Левобережье. В дневное время на Западе ожидается дождь. На остальной части территории страны без существенных осадков.

В пятницу, субботу и воскресенье, 22-24 февраля, погодные условия изменятся.

Завтра в западных и южных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях пройдет умеренный снег - образование снежного покрова согласно прогнозам составит от 1 до 6 см. Также местами ожидается налипание мокрого снега. В карпатском регионе снегопад будет значительный.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В среднем 22 февраля температура воздуха снизится - ночью будет от -10 до -3 градусов, днем от -6 до нуля градусов.

На выходных погода таже будет холодная, осадки маловероятны.

Температура воздуха в ночное время составит от -12 до -6 градусов, днем - от -7 до -2 градусов. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет холоднее: ночью -18... -12 градусов и днем -1-... -5 градусов.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила, что в ближайшие дни на Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет с собой резкое изменение погодных условий.

Также мы писали о том, что синоптики рассказали о скором возвращении в Украину снега и морозов.

Напомним, что климатологи также пугают украинцев внезапным изменением погоды.