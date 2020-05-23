Погода в Украине 24 мая будет холодной и дождливой. Следующее потепление, которое стоит ожидать украинцам, произойдет 27-28 мая, но оно будет незначительным. При этом настоящее тепло придет только в начале июня. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в своем блоге в Facebook.

В своем прогнозе синоптик уточнила, что дождливая погода ожидается в большинстве регионов Украины.

"24 мая с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он приведет в западных областях к дождям. Может затронуть Винницкую и вечером Одесскую области. Карта 1. На Левобережной Украине завтра также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода. Прояснения будут. Вдоль полосы Черниговщина Киевщина-часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Карта 1. Однако вечером в воскресенье и в ночь на понедельник фронтальные дожди прикроют и эту сухую "лавочку", - пишет синоптик.

Погода в Украине 24 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

При этом синоптик предупредила, что ночью температура опустится до +2 градусов.

"Температура воздуха ближайшей ночью +2… +9 градусов, на севере и в центре еще остается вероятность заморозков. Завтра днем в Украине предполагается +11… +15 градусов, на юге и востоке +13… +18 градусов. Карта 2", - добавила Диденко.

Погода в Украине 24 мая (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 24 мая погода будет преимущественно сухой, но вечером ожидаются дожди.

"В Киеве воскресенье - с холодным солнцем и фантастическими облаками. Преимущественно без осадков, однако вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха ночью +3… +6 градусов, завтра днем +13, +14 градусов", - говорится в публикации.

Также синоптик рассказала, когда в Украину придет настоящее тепло.

"Разве что с ближайших среды-четверга, 27-28 мая, синоптическая совесть немного заговорит и в Украине потеплеет на 2-5 градусов. Да и то, с колебаниями. Уверенное потепление придет в Украину с начала июня, но спасибо, мы и так знаем, что лето - это тепло", - пишет синоптик.

Напомним, ранее мы писали прогноз погоды на июнь 2020. Синоптики сообщают, что в Украине в первый месяц весны погода будет жаркой и влажной. Традиционно в этом месяце ожидаются частые грозовые ливни и высокие отметки на градусниках.