Скандал с Pussy Riot: в сети появились подробности инцидента

Скриншот видео (youtube.com/NEWS TV 24)

Участники скандальной группы поделились некоторыми подробностями о подготовке к акции

Участники российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot рассказали, как им удалось выбежать на поле во время финального матча на ЧМ 2018. Об этом они сообщили корреспонденту издания Чемпионат.

Как сказали сами участники, они купили билеты и сделали паспорта болельщиков. Охранники сами пропустили активистов, поскольку приняли их за сотрудников полиции.

"Мы просто купили билеты и сделали паспорта болельщиков. Никакого запрета у нас не было, мы же не террористы, к нам не было претензий. Полицейская форма была взята напрокат у кино-работников. На стадионе уже, под видом полицейских, мы подошли к стюардам. Они приняли нас за работников полиции. Мы сказали им, что ищем человека, и они сами нас пропустили. Про цели акции мы уже рассказали в манифесте. Сейчас составлены протоколы на административные нарушения. Выбегавшим грозит до 15 суток. Но сейчас идёт проверка на уголовное нарушение", - рассказали изданию.

Стоит отметить, что паспорта болельщиков, FAN ID, которые удостоверяли личности участников акции, довольно похожи на заготовленные заранее. Обычно болельщиков фотографируют для удостоверений сразу на месте, но эти фото не сильно похожи на такие:

Фото: паспорта болельщиков группы Pussy Riot (twitter.com/zimazek)

Напомним, участники российской феминистской панк-рок-группы Pussy Riot выбежали на поле в полицейской форме во время финального мачта ЧМ 2018 между Францией и Хорватией.

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