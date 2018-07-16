Скандал з Pussy Riot: у мережі з'явилися подробиці інциденту

Скріншот відео (youtube.com/NEWS TV 24)

Учасники скандальної групи поділилися деякими подробицями про підготовку до акції

Учасники російської феміністської панк-рок-групи Pussy Riot розповіли, як їм вдалося вибігти на поле під час фінального матчу на ЧС 2018. Про це вони повідомили кореспонденту видання Чемпіонат.

Як сказали самі учасники, вони купили квитки і зробили паспорта уболівальників. Охоронці самі пропустили активістів, оскільки прийняли їх за співробітників поліції.

"Ми просто купили квитки і зробили паспорти вболівальників .Ніякої заборони у нас не було, ми ж не терористи, до нас не було претензій. Поліцейська форма була взята напрокат у кіно-працівників. На стадіоні вже, під виглядом поліцейських, ми підійшли до стюардів. Вони прийняли нас за працівників поліції. Ми сказали їм, що шукаємо людину, і вони самі нас пропустили. Про мету акції ми вже розповіли в маніфесті. Нині складено протоколи на адміністративні порушення. Тим, хто вибіжав, загрожує до 15 діб. Але зараз йде перевірка на кримінальне порушення", - розповіли виданню.

Варто відзначити, що паспорта вболівальників, FAN ID, які засвідчували особистості учасників акції, досить схожі на заготовлені заздалегідь. Зазвичай вболівальників фотографують для посвідчень відразу на місці, але ці фото не дуже схожі на такі:

Фото: паспорта вболівальників групи Pussy Riot (twitter.com/zimazek)

Нагадаємо, учасники російської феміністської панк-рок-групи Pussy Riot вибігли на поле в поліцейській формі під час фінального матчу ЧС 2018 між Францією та Хорватією.

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