У Варшаву приїхала скандальна скульптура Путіна: "люди стають у чергу, щоб поглузувати з потвори"

“Поляки реагують так само круто, як і українці. Стояла черга, щоб сфотографуватися та поглузувати з цієї потвори. Ця скульптура викликала скандал у Києві у гарному розумінні цього слова. На жаль, влада чомусь не захотіла її залишити у столиці. Хоча, на мій погляд, це було більш доречно, бо Україна воює, не Польща. Але гарна річ завжди знайде собі місце", - розповів Ів.

"Скульптура з часом ставатиме все красивіше і красивіше, завдяки іржі, що роз’їдатиме "обличчя" та “руку” Путлера. Це один із секретів цього арту”, - додав він.

Автор скульптури Дмитро Ів поряд із арт-роботою "Zастрелись" (Фото: facebook.com/info.dmitryiv)

Арт-роботу експонують у рамках виставки "Україна. Під іншим небом". На ній представлені твори, що відображують реакцію українських митців на російську агресію. До експозиції увійшло понад 200 робіт 32 українських художників і скульпторів.

“У Варшаві ця скульптура експонуватиметься до березня 2023 року. За задумом авторів виставки вона має об'їхати декілька країн Європи”, - додав митець.

Скульптура експонуватимуть у Варшаві до березня 2023 року (Фото: facebook.com/raul.uporov)

Дмитро Ів славиться своїми скандальними роботами. Раніше митець у Києві на місці демонтованого пам'ятника “Дружби народів” тимчасово встановив похоронний вінок.

Арт-роботу оформив із квітів у кольорах російського прапора. На стрічках написав: "Спочивай з миром, дружба з Росією. Від нескореного та незалежного народу України".