ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скандальный российский шоумен в тяжелом состоянии: что произошло

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 11:09
Скандальный российский шоумен в тяжелом состоянии: что произошло
Бари Алибасов в больнице в тяжелом состоянии (коллаж: РБК-Украина)

Бари Алибасов получил серьезный ожог пищевода

Бари Алибасова экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии. Скандальный шоумен и продюссер когда-то нашумевшей группы "На-на" случайно выпил жидкость для промывки труб. Об этом передают росСМИ.

Сообщается, что шоумен подумал, что в стаканчике сок и выпил опасную жидкость случайно. 

Скандальный российский шоумен в тяжелом состоянии: что произошло

Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной (фото: twitter.com onlinevmru)

Согласно сообщениям СМИ, его состояние медики оценивают, как тяжелое. Он находится в токсикореанимации НИИ им. Склифосовского.

Однако его сын отрицает информацию о состоянии 71-летнего Алибасова и утверждает, что жизни продюссера ничего не угрожает.

Скандальный российский шоумен в тяжелом состоянии: что произошло

Бари Алибасов с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной (фото: twitter.com onlinevmru)

Ранее сообщалось, что легендарная украинская актриса Ада Роговцева попала в больницу, чем серьезно испугала украинцев.

Также мы писали о том, что больница в Одессе попала в скандал после того, как жительница города опубликовала фотографии и видео ужасного состояния медучреждения.

К слову, не так давно супруга Алибасова, звезда советского кино, 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина, попала в реанимацию.

В центре Львова девушке на голову упал камень: подробности (фото) Спали на полу и ели горстями таблетки: под Запорожьем обнаружили жуткий медцентр
Новости Украины больница
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь