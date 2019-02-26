ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вас не сломать! Известный футболист написал письмо пленным украинским морякам (фото)

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 20:12
Вас не сломать! Известный футболист написал письмо пленным украинским морякам (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Известный футболист Андрей Пятов поддержал военнопленных украинцев

Военнопленных украинских моряков, которых удерживают в РФ, поддержал известный футболист, вратарь сборной Украины и донецкого ФК "Шахтер" Андрей Пятов. Спортсмен присоединился к инициативе крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой по сбору писем знаменитостей к узникам Кремля, передает Tribuna.   

Отмечается, что Пятов писал письмо прямо в самолете. 

Футболист также сделал украинским морякам подарок - футболки "Шахтер" с их фамилиями. 

Андрей пожелал пленным украинцам здоровья и веры в себя.

"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" - говорится в тексте письма.

 

Фото: ua.tribuna.com

Добавим, что недавно Осман Пашаев на своей странице в Facebook сообщил, что пленных моряков могут очень сильно поддержать письма от их кумиров.

На его призыв также откликнулись Ада Роговцева, Михаил Хома (Дзидзьо) и Дмитрий Шуров.

Осман 22 февраля призвал присоединиться к этой акции также вратаря "Шахтера" Андрея Пятова в Германии, а также игроков "Динамо" (Киев), братьев Кличко, Александра Усика и Василия Ломаченко. 

Как сообщалось ранее, адвокат Сергей Бадамшин посетил в СИЗО "Лефортово" военнопленного моряка Василия Сороку, который ему сообщил, что российский врач ему назначил проведение операции на раненной руке

Напомним, что под руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины семи военнослужащим РФ было сообщено о подозрении из-за атаки на украинские корабли и экипаж в Керченском проливе

Четверо украинских моряков снова заявили, что являются военнопленными Просто останутся инвалидами: адвокат украинских моряков об их состоянии
Новости Украины спортсменнападение на ВМСукраинские моряки
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь