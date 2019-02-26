Вас не сломать! Известный футболист написал письмо пленным украинским морякам (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Известный футболист Андрей Пятов поддержал военнопленных украинцев

Военнопленных украинских моряков, которых удерживают в РФ, поддержал известный футболист, вратарь сборной Украины и донецкого ФК "Шахтер" Андрей Пятов. Спортсмен присоединился к инициативе крымских активистов Османа Пашаева и Лейлы Омер, а также Натальи Красненковой по сбору писем знаменитостей к узникам Кремля, передает Tribuna.

Отмечается, что Пятов писал письмо прямо в самолете.

Футболист также сделал украинским морякам подарок - футболки "Шахтер" с их фамилиями.

Андрей пожелал пленным украинцам здоровья и веры в себя.

"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" - говорится в тексте письма.

Фото: ua.tribuna.com

Добавим, что недавно Осман Пашаев на своей странице в Facebook сообщил, что пленных моряков могут очень сильно поддержать письма от их кумиров.

На его призыв также откликнулись Ада Роговцева, Михаил Хома (Дзидзьо) и Дмитрий Шуров.

Осман 22 февраля призвал присоединиться к этой акции также вратаря "Шахтера" Андрея Пятова в Германии, а также игроков "Динамо" (Киев), братьев Кличко, Александра Усика и Василия Ломаченко.

Как сообщалось ранее, адвокат Сергей Бадамшин посетил в СИЗО "Лефортово" военнопленного моряка Василия Сороку, который ему сообщил, что российский врач ему назначил проведение операции на раненной руке.

Напомним, что под руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины семи военнослужащим РФ было сообщено о подозрении из-за атаки на украинские корабли и экипаж в Керченском проливе.