Соль на дорогах зимой: чем она опасна для людей и машин

Фото: Солью посыпают улицы в гололед (РБК-Украина)

Как влияет соль на дорогах на окружающую среду, здоровье людей и состояние автомобилей - в материале

Каждый год зимой улицы Киева и других городов Украины посыпают солью, чтобы бороться с гололедом. Особенно часто дороги посыпают в морозы и в снегопады, во время которых улицы сковывают огромные пробки, а тротуары покрываются льдом.

Что именно высыпают на дорогах города коммунальщики – точно неизвестно. Большинство экспертов говорит, что это – обычная карьерная соль, которая на производстве становится основой для поваренной соли. Но как она влияет на здоровье людей, на автомобили и окружающую среду?

С одной стороны, реагенты спасают от гололеда, а с другой – могут нанести серьезный вред.

Соли могут разъедать поверхность автомобиля

Соль серьезно влияет на состояние автомобилей, которыми пользуются жители городов во время посыпания дорог солью. Прежде всего – соль "проедает" те элементы, которые уже испорчены.

Например, острый предмет задел днище авто. Спустя время, если выезжать на дороги зимой регулярно, соли постепенно сугубляют эту проблему, и дырка увеличивается в размерах. Это – одна из причин, почему в зимнее время на СТО советуют приезжать чаще.

Фото: Когда в авто есть неполадки, соль на дорогах может усугубить проблему (РБК-Украина)

Также важно регулярно ездить на мойку, чтобы избавлять машину от солевых разводов, которые могут при длительном воздействии разъедать поверхность.

Конечно, дырка в авто от соли не появится, поэтому здесь опасения преувеличены. Но ржавчину при релугярном воздействии увеличить точно может.

Бетонная плитка трескается

Инженеры говорят, что солью категорически нельзя посыпать тротуарную плитку. Соль – это быстродействующий и очень сильный разрушитель бетона и даже стальной арматуры. Сульфаты, которые есть в составе соли, проникают в структуру плитки, и со временем она увеличивается в размерах, а затем в ней появляются трещины.

Вместо соли лучше сыпать на плитку и любой бетон самый обычный песок. От солей наносится вред и природе: почва насыщается солью и постепенно уничтожается.

Аллергия и воспаления

Соли вредят и уличным животным, говорят эксперты.

Как известно, многие собаки любят "купаться" в снеге и искренне радуются зиме, но при контакте с солью у них может возникнуть аллергия и воспаление на коже.

Фото: Обильные снегопады и гололед в Киеве (РБК-Украина)

К тому же, испарения от хлорида натрия вызывают у животных респираторные заболевания. Врачи подчеркивают: если у вашего животного проявились любые проявления аллергии – срочно покажите его специалистам.

Что касается пешеходов на улицах, то, прежде всего, соль сильно влияет на износ их обуви. Особенно - если за обувью не ухаживать. Наиболее стойко солевые разводы остаются на замшевой обуви, и убрать их порой довольно сложно. Некоторые люди и вовсе выбрасывают обувь после длительного воздействия солей.

Кроме того, в холодное время года и переменчивую погоду обувь может испортить не только соль, а и высокая влажность, снегопады или морозы. Впрочем, часто влияние соли на людей преувеличено. Поэтому главное – не переборщить.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какие погодные сюрпризы украинцам принесет февраль.

Также недавно был раскрыт секрет нечищеных тротуаров в Киеве. Как оказалось, ответ кроется в грубой бюрократической ошибке.

Кстати, мы собрали фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов.