Спасет жизни: украинцев ждет важное нововведение на дорогах

На украинских трассах появятся шумовые дорожные разметки. Нововведение призвано повышать внимание участников дорожного движения перед приближением к участку с повышенной опасностью и тем самым снижать вероятность аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Шумовая разметка является недорогим и эффективным способом повышения безопасности движения и уменьшение количества авто, которые попадают в ДТП, отметил замминистра Лев Парцхаладзе.

Ведомство намерено в рамках обновления государственных строительных норм (ГСН) по проектированию дорог на трассах (дороги I-II категории) предусматривать устройство фрезерованных шумовых полос.

Иллюстративное изображение: шумовая полоса (unidorstroy.kiev.ua)

Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века. По принципу своего действия они напоминают "лежачих полицейских". Это искусственные неровности, которые в зависимости от назначения оборудуются вдоль или поперек дороги. Во время наезда на нее водитель автомобиля начинает чувствовать существенную вибрационную и шумовое воздействие, что, в свою очередь, способствует повышению внимания на дороге во время движения вдоль дорожных обочин или перед приближением к участку с повышенной опасностью.

"Если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь", - подчеркнул Парцхаладзе.

Так, применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах - минимум вдвое.

Чиновник напомнил, что такие шумовые разметки кроме США также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.

Фото: minregion.gov.ua

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