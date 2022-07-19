Эти специи могут испортить консервацию: не переусердствуйте

Обычно домохозяйки во время консервирования любят добавлять новые специи. Однако, не все пряности можно добавлять, ведь некоторые могут испортить заготовки на зиму.
Что можно и нельзя добавлять к консервации - читайте ниже.
Розмарин и тимьян. Такие травы придадут консервации пряного аромата. В результате заготовки могут получиться достаточно насыщенными. Поэтому лучше обойтись маленькой веточкой или вообще отказаться.
Лавровый листок. Это всем известная специя при консервировании овощей, грибов, рыбы, мяса и дичи. Лавровый листок придает вкус любому продукту (кроме сладкого).
Однако нужно не переусердствовать, или вообще отказаться, ведь его избыток может испортить вкус консервации.
Некоторые специи могут оказать домашним заготовкам остроты, пикантности, пряности или сладости, а еще - обогатить их витаминами и продлить срок годности.
Базилик. Хорошо гармонирует со сладким перцем, помидорами и фасолью, огурцами, грибами и кабачками.
Кориандр (кинза). Такую специю используют для придания аромата рыбным, мясным и овощным консервам.
Острый перец. Это для тех, кто любит острую консервацию. Она придаст пикантности и остроты маринованным огурцам, помидорам и другим овощным ассорти.
Мята и мелисса. Ментолового вкуса даст консервациям мята, а мелисса - лимонных ноток. Прекрасно сочетаются со всеми овощами.
Чеснок. Он идеально сочетается практически со всеми овощами.
Петрушка. Во время консервации хозяйки используют и корень, и листья, и семена.
Укроп. Во время консервирования огурцов и помидоров используют соцветия укропа, которые придают разносолам и маринадам особый пряный аромат и вкус.
Тархун. В домашних заготовках он просто незаменим. Вещества, которые содержатся в его листьях, подавляют рост молочнокислых бактерий и улучшают вкус и запах овощей.
Душистый перец. Его применяют в виде горошка или в молотом виде.
Корица. Ее используют в мариновании грибов, овощей, фруктов, приготовлении повидла, варенья и джемов.
Гвоздика. Такая специя сочетается с различными ингредиентами в маринадах при консервировании грибов, овощей, фруктов и рыбы.
Горчица. Зерна горчицы используются при консервировании овощей, грибов, рыбы.
Сельдерей. Применяют во время соления и маринования огурцов, патиссонов, кабачков и грибов.
Хрен. Обычно листья хрена применяют при засолке и консервировании овощей, что придает им особый вкус.
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