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Под Сумами избирателей привезли к участкам на автобусе (видео)

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 18:16
Под Сумами избирателей привезли к участкам на автобусе (видео)
Коллаж: РБК-Украина

Выборы президента Украины не проходят спокойно

Выборы в Украине начались сегодня, 31 марта в 8:00, и уже было зафиксировано несколько инцидентов. В Бурыне Сумская область на участке № 590060 граждане зафиксировали организованный подвоз избирателей на участок. Об этом сообщает руководитель общественной организации "Женские крылья Сумщины" Марина Нагорная на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, автомобиль с людьми остановился неподалеку участка. Проголосовав, люди садились в авто. Некоторые проходили дальше, но потом снова возвращались к автомобилю.

Также в объектив попал автобус, который курсировал неподалеку участка № 590091 (с. Красная Слобода) и участка № 590092 (с. Дичь). По данным очевидцев, автобус привозил людей на голосование.

Водитель автобуса отметил, что он является работником одного из коммунальных предприятий Буринского горсовета, руководитель которого дал указание подвозить людей на участки.

Граждане обратилась в полицию с просьбой выяснить ситуацию и зафиксировать факт массового подвоза избирателей.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Бабич сообщил, что в полицию Сумской области поступило три сообщения о централизованном подвозе избирателей к участкам. При этом одно из сообщений поступило из города Бурынь.

Видео: YouTube/ПОЛІЦІЯ СУМЩИНИ

Он рассказал, что у полиции есть номер школьного автобуса и его маршрут. В данное время правоохранители проверяют эту информацию.

Напомним, что поступок пенсионерки под Киевом во время выборов восхитил сеть.

Ранее сообщалось о том, что выборы 2019 бьют рекорды по количеству нарушений на избирательных участках. Украинцы пытаются забрать бюллетени домой.

 

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