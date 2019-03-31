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Під Сумами виборців привезли до дільниць на автобусі (відео)

STYLERЖиття    31.03.2019 - 18:16
Під Сумами виборців привезли до дільниць на автобусі (відео)
Колаж: РБК-Україна

Вибори президента України не проходять спокійно

Вибори в Україні почалися сьогодні, 31 березня о 8:00, і вже було зафіксовано декілька інцидентів. В Бурині Сумська область на ділянці № 590060 громадяни зафіксували організований підвіз виборців на дільницю. Про це повідомляє керівник громадської організації "Жіночі крила Сумщини" Марина Нагорна на своїй сторінці в Facebook.

За словами очевидців, автомобіль з людьми зупинився неподалік ділянки. Проголосувавши, люди сідали в авто. Деякі проходили далі, але потім знову поверталися до автомобіля.

Також в об'єктив потрапив автобус, який курсував неподалік дільниці № 590091 (с. Червона Слобода) та дільниці № 590092 (с. Дичина). За даними очевидців, автобус привозив людей на голосування.

Водій автобуса зазначив, що він є працівником одного з комунальних підприємств Буринського міськради, керівник якого дав вказівку підвозити людей на дільниці.

Громадяни звернулася в поліцію з проханням з'ясувати ситуацію і зафіксувати факт масового підвозу виборців.

У свою чергу, заступник начальника Головного управління Національної поліції України в Сумській області Володимир Бабич повідомив, що в поліцію Сумській області надійшло три повідомлення про централізоване підвезення виборців до дільниць. При цьому одне з повідомлень надійшло з міста Буринь.

Відео: YouTube/ПОЛІЦІЯ СУМЩИНИ

Він розповів, що у поліції є номер шкільного автобуса та його маршрут. В даний час правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Нагадаємо, що вчинок пенсіонерки під Києвом під час виборів захопив мережу.

Раніше повідомлялося про те, що вибори 2019 б'ють рекорди за кількістю порушень на виборчих дільницях. Українці намагаються забрати бюлетені додому.

 

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