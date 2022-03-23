СуперКонтик вместо Орео: чем заменить товары брендов, работающих в России

Украинские товары ничем не уступают продукции компаний, которые продолжают работать в РФ во время войны и пополняют бюджет агрессора. В наших магазинах есть широкий выбор альтернатив для замены "предательских" торговых марок.

Большой список того, что можно выбрать в Украине вместо брендов-коллаборантов, собрал в Instagram блогер Андрей Спивак.

Еда

Мировой бойкот брендов уже помог выйти с российского рынка Coca-Cola, PepsiСo, Starbucks. Продукцию Nestle активно бойкотируют, но компания все еще остается в России. Также на российском рынке продолжает работать кондитерская корпорация Mondelez International.

Батончики и шоколадки от Nestle и Mondelez: Nuts, After Eight, Аlpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, "Барни". В Украине есть множество "сладких" альтернатив - сладости от Рошен, АВК, "Житомірські ласощі", "Конті", "Лукас", "Бісквіт-Шоколад".

Печенье Oreo от Mondelez легко заменит не менее популярный, но украинский "СуперКонтик".

В американской корпорации Mars заявили, что отказываются от инвестиций, импорта и экспорта в Россию. Однако в РФ заявляют, что заводы компании внутри страны будут работать. Продукция Mars: батончики Snickers, Mars, Twix, Milky Way, M&M's.

Косметика и гигиенические средства

Бренды Unilever, P&G, Henkel, Colgate-Palmolive продолжают работать в России, несмотря на войну. Тем, кто хочет присоединиться к бойкоту этих компаний, стоит избегать полок супермаркетов с их продукцией.

Вместо шампуней Head & Shoulders, Pantene, Sunsilk, Timotei можно пользоваться европейскими брендами Eveline, Dr. Harper, Unice, Apis, Joanna. Также много украинских брендов: ABOUT, Fortesse, Dalas, Triuga, Яка, Joko Blend, Hairwave, Зеленая Аптека, White Mandarin, Сульсена, Зілля Мавки.

Альтернатива зубным пастам Colgate - Lacalut, Elmex, Brilliante.

Вместо подгузников Pampers и Huggies можно приобрести Libero, Chicolino, Merries.

Заменить средства женской гигиены Always, Tampax могут Lingery, Ombrello, Fantasy flirt, Eco by Naty, Facelle, Younika.

Фото: альтернативные косметические бренды (instagram.com/andriy.spivak)

Бытовая химия

Альтернатива стиральным порошкам Persil, "Ласка", Losk - Gala, Sarma, Satin, Sila, Sensua, Mr. Stach, Green&Clean, Origami, Attis, Wash&Free.

Популярные средства для уборки дома вместо Calgon, Cillit, Somat - Чистюня, Sama, Фрекен Бок, Gala, Sarma, Turboчист, Сирена, Mister Lemon, BIO, Furry.

Лекарственные препараты

Фармацевтические гиганты Pfizer, GSK, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Labs, ограничили деятельность, но продолжают поставки лекарств в РФ. Поэтому наш аналог "Колдрексу"от GSK - жаропонижающее "Амицитрон". Вместо "Ренни" от Bayer и "Гевискон" от Reckitt Benckiser украинские фармкомпании выпускают против изжоги "Алмагель", "Маалокс".

Всего в Украине работает более 10 фармкомпаний, среди которых "Лекхим", "Дарница", "Фармак", "Артериум", БХФЗ, "Киевский витаминный завод", "Житомирская фармацевтическая фабрика" и др.