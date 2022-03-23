СуперКонтік замість Орео: чим замінити товари брендів, які працюють в Росії
Українські товари нічим не поступаються продукції компаній, що продовжують працювати в РФ під час війни і поповнюють бюджет агресора. У наших магазинах є широкий вибір альтернатив для заміни "зрадницьких" торгових марок.
Великий список того, що можна вибрати в Україні замість брендів-колаборантів, зібрав у Instagram блогер Андрій Співак.
Їжа
Світовий бойкот брендів уже допоміг вийти з російського ринку Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks. Продукцію Nestle активно бойкотують, але компанія все ще залишається в Росії. Також на російському ринку продовжує працювати кондитерська корпорація Mondelez International.
Батончики та шоколадки від Nestle та Mondelez: Nuts, After Eight, Alpen Gold, Milka, Toblerone, Picnic, "Барні". В Україні є безліч "солодких" альтернатив - солодощі від Рошен, АВК, "Житомирські ласощі", "Конті", "Лукас", "Бісквіт-Шоколад".
Печиво Oreo від Mondelez легко замінити не менш популярним, але українським "СуперКонтіком".
В американській корпорації Mars заявили, що відмовляються від інвестицій, імпорту та експорту до Росії. Однак у РФ заявляють, що заводи компанії усередині країни працюватимуть. Продукція Mars: батончики Snickers, Mars, Twix, Milky Way, M&M's.
Косметика та гігієнічні засоби
Бренди Unilever, P&G, Henkel, Colgate-Palmolive продовжують працювати у Росії, незважаючи на війну. Тим, хто хоче приєднатися до бойкоту цих компаній, варто уникати полиць супермаркетів із їхньою продукцією.
Замість шампунів Head & Shoulders, Pantene, Sunsilk, Timotei можна скористатися європейськими брендами Eveline, Dr. Harper, Unice, Apis, Joanna. Також багато українських брендів: ABOUT, Fortesse, Dalas, Triuga, Яка, Joko Blend, Hairwave, Зелена Аптека, White Mandarin, Сульсена, Зілля Мавки.
Альтернатива зубним пастам Colgate – Lacalut, Elmex, Brilliante.
Замість підгузків Pampers та Huggies можна придбати Libero, Chicolino, Merries.
Замінити засоби жіночої гігієни Always, Tampax можуть Lingery, Ombrello, Fantasy flirt, Eco by Naty, Facelle, Younika.
Фото: альтернативні косметичні бренди (instagram.com/andriy.spivak)
Побутова хімія
Альтернатива пральним порошкам Persil, "Ласка", Losk - Gala, Sarma, Satin, Sila, Sensua, Mr. Stach, Green&Clean, Origami, Attis, Wash&Free.
Популярні засоби для прибирання будинку замість Calgon, Cillit, Somat – Чистюня, Sama, Фрекен Бок, Gala, Sarma, Turboчист, Сирена, Mister Lemon, BIO, Furry.
Лікарські засоби
Фармацевтичні гіганти Pfizer, GSK, Sanofi, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis, Abbott Labs обмежили діяльність, але продовжують постачання ліків до РФ. Тому наш аналог "Колдрексу" від GSK - жарознижувальне "Аміцитрон". Замість "Ренні" від Bayer та "Гевіскон" від Reckitt Benckiser українські фармкомпанії випускають проти печії "Алмагель", "Маалокс".
Загалом в Україні працює понад 10 фармкомпаній, серед яких "Лекхім", "Дарниця", "Фармак", "Артеріум", БХФЗ, "Київський вітамінний завод", "Житомирська фармацевтична фабрика" та ін.
Раніше ми писали, які товари виробляють бренди, які фінансують армію Росії у війні проти України.