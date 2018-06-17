Свадьба по-новому: изменены правила подачи заявления в ЗАГС

Теперь перед регистрацией брака можно бесплатно сдать анализы

Кабинет министров утвердил Государственную социальную программу "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает "Вероятно".

Замминистра социальной политики Александра Чуркина рассказала, что министерство предложило внести добровольное бесплатное обследование на наличие TORCH-инфекций. Эти меры должны предупредить наличие врожденных заболеваний, снизить уровень неблагополучной беременности и улучшить уровень здравоохранения в Украине.

"Программа будет реализовываться за счет средств государственного и местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством Украины" — отметила Чуркина.

TORCH-инфекции приводят к серьезным аномалиям при формировании плода. В 80% случаев при наличии вируса, преодолевающего фетоплацентарный барьер у зародыша появляются патологии в развитии несовместимые с жизнью. Также, вирусы, относящиеся к группе TORCH-инфекций приводят к сильным генетическим аномалиям, в результате чего рождаются дети-инвалиды. Наличие инфекции, особенно в организме женщины, проявляется не сразу. Болезнь может скрытно протекать многие годы.

"Когда будущие супруги будет приходить к ЗАГСов и подавать заявление о регистрации брака, то получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Именно эти инфекции, если находятся в организме взрослого человека, то имеют большое влияние на здоровье новорожденного ребенка" — сказала Чуркина.

Она также напомнила, что Украина еще в 1991 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка.

Напомним, что в Тернопольской области сотрудники Национальной полиции Украины задержали руководителя отдела ЗАГС, которая требовала от иностранца 1 000 долларов.

Видео: video.rbc.ua