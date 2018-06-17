Весілля по-новому: змінено правила подачі заяви в ЗАГС

Тепер перед реєстрацією шлюбу можна безкоштовно здати аналізи

Кабінет міністрів затвердив Державну соціальну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає "Ймовірно".

Заступник Міністра соціальної політики Олександра Чуркіна розповіла, що міністерство запропонувало внести добровільне безкоштовне обстеження на наявність TORCH-інфекцій. Ці заходи повинні попередити наявність вроджених захворювань, знизити рівень неблагополучної вагітності і поліпшити рівень охорони здоров'я в Україні.

"Програма буде реалізовуватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України", — зазначила Чуркіна.

TORCH-інфекції призводять до серйозних аномалій при формуванні плоду. У 80% випадків при наявності вірусу, що долає фетоплацентарний бар'єр у зародка з'являються патології в розвитку несумісні з життям. Також, віруси, що відносяться до групи TORCH-інфекцій призводять до сильних генетичних аномалій, в результаті чого народжуються діти-інваліди. Наявність інфекції, особливо в організмі жінки, проявляється не відразу. Хвороба може протікати приховано багато років.

"Коли майбутнє подружжя буде приходити до Рагсів і подавати заяву про реєстрацію шлюбу, то буде отримувати направлення на добровільне обстеження на TORCH-інфекції. Саме ці інфекції, якщо знаходяться в організмі дорослої людини, то мають великий вплив на здоров'я новонародженої дитини", — сказала Чуркіна.

Вона також нагадала, що Україна ще в 1991 році ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини.

Нагадаємо, що в Тернопільській області співробітники Національної поліції України затримали керівника відділу РАЦС, яка вимагала від іноземця 1 000 доларів.

Відео: video.rbc.ua