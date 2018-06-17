Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Весілля по-новому: змінено правила подачі заяви в ЗАГС

STYLERLIFE        17.06.2018 - 15:05
Фото: (pixabay.com/StockSnap)
Фото: (pixabay.com/StockSnap)

Тепер перед реєстрацією шлюбу можна безкоштовно здати аналізи

Кабінет міністрів затвердив Державну соціальну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року. Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає "Ймовірно".

Заступник Міністра соціальної політики Олександра Чуркіна розповіла, що міністерство запропонувало внести добровільне безкоштовне обстеження на наявність TORCH-інфекцій. Ці заходи повинні попередити наявність вроджених захворювань, знизити рівень неблагополучної вагітності і поліпшити рівень охорони здоров'я в Україні.

"Програма буде реалізовуватися за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України", — зазначила Чуркіна.

TORCH-інфекції призводять до серйозних аномалій при формуванні плоду. У 80% випадків при наявності вірусу, що долає фетоплацентарний бар'єр у зародка з'являються патології в розвитку несумісні з життям. Також, віруси, що відносяться до групи TORCH-інфекцій призводять до сильних генетичних аномалій, в результаті чого народжуються діти-інваліди. Наявність інфекції, особливо в організмі жінки, проявляється не відразу. Хвороба може протікати приховано багато років.

"Коли майбутнє подружжя буде приходити до Рагсів і подавати заяву про реєстрацію шлюбу, то буде отримувати направлення на добровільне обстеження на TORCH-інфекції. Саме ці інфекції, якщо знаходяться в організмі дорослої людини, то мають великий вплив на здоров'я новонародженої дитини", — сказала Чуркіна.

Вона також нагадала, що Україна ще в 1991 році ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини.

Нагадаємо, що в Тернопільській області співробітники Національної поліції України затримали керівника відділу РАЦС, яка вимагала від іноземця 1 000 доларів.

Відео: video.rbc.ua

"Особливий день": фанати Тіни Кароль показали архівні фото з весілля співачки Два тижні відносин: відома співачка виходить заміж за нового хлопця
Теги: весілля, ООН, ЗАГС, Кабинет министров
"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)
Потрібні свідки: родина лідера групи Ріапобой терміново просить про допомогу
"Екстрена зупинка та збій руху": підлітки влаштували НП в метро (відео)
"Справжній чоловік": Володимир Зеленський закликав звільнити Олега Сенцова
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся