Sziget 2019: полный список артистов и расписание сцен

Sziget пройдет с 7 по 13 августа (фото: szigetfestival.com/ua)

Кто и когда выступит на грандиозном фестивале Sziget с 7 по 13 августа - читайте в нашем материале

Macklemore, 6LACK и Michael Kiwanuka стали финальным дополнением лайп-апа фестиваля Sziget 2019, который пройдет с 7 по 13 августа на Острова Обуда в Будапеште. Эти артисты составили блестящую компанию анонсированным раньше хедлайнерам Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National и многим другим.

Мульти-обладатель Grammy Macklemore прославился в 2012-м своим всепоглощающим летним синглом "Thrift Shop". Выступление на Sziget артиста, многочисленное количество раз возглавлявшего Billboard Hot 100, дискография которого – сплошные хит за хитом, просто нельзя пропустить.

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ

Рожденный в Атланте 6LACK стал известен своим неизменно честным и задумчивым хип-хопом, затрагивая темы разбитого сердца и потерь, и собирая по дороге награды Grammy.

6LACK - Prblms

Английский фолк-роковый сингер-сонграйтер Michael Kiwanuka также получил немало номинаций и наград, включая Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize и BBC Music Awards. Его глубокие размышления над собственными внутренними потрясениями проявляются в очень гармоничном и чувственном вокале, который продолжает покорять слушателей по всему миру.

Michael Kiwanuka - Cold Little Heart

Полный список артистов на Sziget 2019

Foo Fighters

Ed Sheeran

Florence + The Machine

Post Malone

Twenty One Pilots

The 1975

The National

Macklemore

Martin Garrix

Richard Ashcroft

Franz Ferdinand

James Blake

Years&Years

6LACK

Tove Lo

Catfish & The Bottlemen

Mura Masa

Kodaline

Chvrches

Michael Kiwanuka

Johnny Marr

Jungle

Tom Odell

The Blaze

Razorlight

Big Thief

Son Lux

Richie Hatin CLOSER

Honne

Maribou State

David August

Jain

IDLES

Yeasayer

Yellow Days

Broken Social Scene

Parcels

Superorganism

Pale Waves

Tove Styrke

Boy Pablo

Masego

Iamddb

Protoje &The Indiggnation

Xavier Rudd

Coheed and Cambria

Frank Turner & The Sleeping Souls

Alma

Gang Of Youths

Frank Carter & The Rattlesnakes

W&W

Vini Vici

Carnage

Jax Jones Live

Sigala

Yungblud

Kayzo

Tyla Yaweh

Of Mice & Men

Wanda

Elderbrook

John Digweed

Sonny Fodera

Kink Live

Anna

Colin Benders

Algiers

Naaz

Jungle by Night

Sophie Hunger

Polo & Pan

Khruangbin

Anna of The North

Roosevelt

Black Mountain

Hucci

Fakear

Virtual Riot

Grace Carter

Tamino

Valeras

Welshly Arms

Ocean Alley

Hospital pres. High Contrast DJ set, Metric, Danny Byrd, Dynamite MC

Burak Yeter

Jean Tonique

Расписание главных сцен Sziget

Расписание главных сцен Sziget (szigetfestival.com/ua)

Напомним, что Sziget сочетает музыкальную программу с театром, цирком, кабаре, инсталляциями, перформансами и артом. Расположенный в Будапеште на острове Обуда Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. 27-й Sziget станет самым большим и самым лучшим за все года.

Кстати, Sziget каждый год знакомит евпропейцев и с украинской музыкой. Так этим летом на Sziget выступит Иван Дорн. Еще один украинский артист добавится к лайн-апу одного из самых популярных фестивалей мира как лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.