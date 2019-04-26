Sziget 2019: полный список артистов и расписание сцен

Кто и когда выступит на грандиозном фестивале Sziget с 7 по 13 августа - читайте в нашем материале
Macklemore, 6LACK и Michael Kiwanuka стали финальным дополнением лайп-апа фестиваля Sziget 2019, который пройдет с 7 по 13 августа на Острова Обуда в Будапеште. Эти артисты составили блестящую компанию анонсированным раньше хедлайнерам Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National и многим другим.
Мульти-обладатель Grammy Macklemore прославился в 2012-м своим всепоглощающим летним синглом "Thrift Shop". Выступление на Sziget артиста, многочисленное количество раз возглавлявшего Billboard Hot 100, дискография которого – сплошные хит за хитом, просто нельзя пропустить.
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ
Рожденный в Атланте 6LACK стал известен своим неизменно честным и задумчивым хип-хопом, затрагивая темы разбитого сердца и потерь, и собирая по дороге награды Grammy.
6LACK - Prblms
Английский фолк-роковый сингер-сонграйтер Michael Kiwanuka также получил немало номинаций и наград, включая Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize и BBC Music Awards. Его глубокие размышления над собственными внутренними потрясениями проявляются в очень гармоничном и чувственном вокале, который продолжает покорять слушателей по всему миру.
Michael Kiwanuka - Cold Little Heart
Расписание главных сцен Sziget (szigetfestival.com/ua)
Напомним, что Sziget сочетает музыкальную программу с театром, цирком, кабаре, инсталляциями, перформансами и артом. Расположенный в Будапеште на острове Обуда Sziget сформировал вокруг себя сообщество, которое создало настоящий Остров Свободы. 27-й Sziget станет самым большим и самым лучшим за все года.
Кстати, Sziget каждый год знакомит евпропейцев и с украинской музыкой. Так этим летом на Sziget выступит Иван Дорн. Еще один украинский артист добавится к лайн-апу одного из самых популярных фестивалей мира как лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.