Sziget 2019: повний список артистів і розклад сцен

Хто і коли виступить на грандіозному фестивалі Sziget з 7 по 13 серпня - читайте в нашому матеріалі
Macklemore, 6LACK і Michael Kiwanuka стали фінальним доповненням лайп-апу фестивалю Sziget 2019, який пройде з 7 по 13 серпня на Острові Обуда в Будапешті. Ці артисти склали блискучу компанію анонсованим раніше хедлайнерам Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National і багатьом іншим.
Мульти-володар Grammy Macklemore прославився у 2012-му своїм всепоглинаючим літнім синглом "Thrift Shop". Виступ на Sziget артиста, який численну кількість разів очолював Billboard Hot 100 і дискографія якого – суцільний хіт за хітом, просто не можна пропустити.
MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ
Народжений в Атланті 6LACK став відомим своїм непохитно чесним і задумливим хіп-хопом, зачіпаючи теми розбитого серця і втрат, та збираючи дорогою нагороди Grammy.
6LACK - Prblms
Англійський фольк-роковий сінгер-сонграйтер Michael Kiwanuka також одержав чимало номінацій і відзнак, включно з Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize та BBC Music Awards. Його глибокі роздуми над власними внутрішніми потрясіннями проявляються у надзвичайно гармонійному і чутливому вокалі, який продовжує підкорювати слухачів по всьому світу.
Michael Kiwanuka - Cold Little Heart
Розклад головних сцен Sziget (szigetfestival.com/ua)
Нагадаємо, що Sziget поєднує музичну програму з театром, цирком, кабаре, інсталяціями, перформансами та артом. Розташований у Будапешті на острові Обуда Sziget сформував навколо себе спільноту, яка створила справжній Острів Свободи. 27-й Sziget стане найбільшим і найкращим за всі роки.
До речі, Sziget кожен рік знайомить евпропейцев і з українською музикою. Так цього літа на Sziget виступить Іван Дорн. Ще один український артист додасться до лайн-апу одного з найпопулярніших фестивалів світу як лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019.