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Sziget 2019: повний список артистів і розклад сцен

STYLERЖиття    26.04.2019 - 10:39
Sziget 2019: повний список артистів і розклад сцен
Sziget пройде з 7 по 13 серпня (фото: szigetfestival.com/ua)
Катерина Скуридіна
автор

Хто і коли виступить на грандіозному фестивалі Sziget з 7 по 13 серпня - читайте в нашому матеріалі

Macklemore, 6LACK і Michael Kiwanuka стали фінальним доповненням лайп-апу фестивалю Sziget 2019, який пройде з 7 по 13 серпня на Острові Обуда в Будапешті. Ці артисти склали блискучу компанію анонсованим раніше хедлайнерам Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National і багатьом іншим.

Мульти-володар Grammy Macklemore прославився у 2012-му своїм всепоглинаючим літнім синглом "Thrift Shop". Виступ на Sziget артиста, який численну кількість разів очолював Billboard Hot 100 і дискографія якого – суцільний хіт за хітом, просто не можна пропустити.

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - THRIFT SHOP FEAT. WANZ

Народжений в Атланті 6LACK став відомим своїм непохитно чесним і задумливим хіп-хопом, зачіпаючи теми розбитого серця і втрат, та збираючи дорогою нагороди Grammy.

6LACK - Prblms

Англійський фольк-роковий сінгер-сонграйтер Michael Kiwanuka також одержав чимало номінацій і відзнак, включно з Brit Awards, MTV Europe Music Awards, Mercury Prize та BBC Music Awards. Його глибокі роздуми над власними внутрішніми потрясіннями проявляються у надзвичайно гармонійному і чутливому вокалі, який продовжує підкорювати слухачів по всьому світу.

Michael Kiwanuka - Cold Little Heart

Повний список артистів на Sziget 2019

  • Foo Fighters
  • Ed Sheeran
  • Florence + The Machine
  • Post Malone
  • Twenty One Pilots
  • The 1975
  • The National
  • Macklemore
  • Martin Garrix
  • Richard Ashcroft
  • Franz Ferdinand
  • James Blake
  • Years&Years
  • 6LACK
  • Tove Lo
  • Catfish & The Bottlemen
  • Mura Masa
  • Kodaline
  • Chvrches
  • Michael Kiwanuka
  • Johnny Marr
  • Jungle
  • Tom Odell
  • The Blaze
  • Razorlight
  • Big Thief
  • Son Lux
  • Richie Hatin CLOSER
  • Honne
  • Maribou State
  • David August
  • Jain
  • IDLES
  • Yeasayer
  • Yellow Days
  • Broken Social Scene
  • Parcels
  • Superorganism
  • Pale Waves
  • Tove Styrke
  • Boy Pablo
  • Masego
  • Iamddb
  • Protoje &The Indiggnation
  • Xavier Rudd
  • Coheed and Cambria
  • Frank Turner & The Sleeping Souls
  • Alma
  • Gang Of Youths
  • Frank Carter & The Rattlesnakes
  • W&W
  • Vini Vici
  • Carnage
  • Jax Jones Live
  • Sigala
  • Yungblud
  • Kayzo
  • Tyla Yaweh
  • Of Mice & Men
  • Wanda
  • Elderbrook
  • John Digweed
  • Sonny Fodera
  • Kink Live
  • Anna
  • Colin Benders
  • Blida
  • Naaz
  • Jungle by Night
  • Sophie Hunger
  • Polo & Pan
  • Khruangbin
  • Anna of The North
  • Roosevelt
  • Black Mountain
  • Hucci
  • Fakear
  • Virtual Riot
  • Grace Carter
  • Tamino
  • Valeras
  • Welshly Arms
  • Ocean Alley
  • Hospital pres High Contrast DJ set, Metric, Danny Byrd, Dynamite MC
  • Burak Yeter
  • Jean Tonique

Розклад головних сцен Sziget

Sziget 2019: повний список артистів і розклад сцен

Розклад головних сцен Sziget (szigetfestival.com/ua)

Нагадаємо, що Sziget поєднує музичну програму з театром, цирком, кабаре, інсталяціями, перформансами та артом. Розташований у Будапешті на острові Обуда Sziget сформував навколо себе спільноту, яка створила справжній Острів Свободи. 27-й Sziget стане найбільшим і найкращим за всі роки.

До речі, Sziget кожен рік знайомить евпропейцев і з українською музикою. Так цього літа на Sziget виступить Іван Дорн. Ще один український артист додасться до лайн-апу одного з найпопулярніших фестивалів світу як лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019.

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