Такого в Украине еще не снимали: певица-психотерапевт удивила новым клипом

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)

Режиссером нового видео певицы из Харькова Alina Tim стал известный клипмейкер Юрий Движон

Украинская певица Alina Tim (Алина Тимофеева) презентовала дебютный клип на песню "Nikolai". Успешная психотерапевт из Харькова всегда мечтала реализовать себя в творческой сфере: она участвовала в шоу "Икона стиля" и "Панянка-селянка", снималась в фильмах и сериалах. Несколько лет пела и занималась продюсированием рок-группы, а теперь решила стать поп-звездой.

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)

Дебютный клип артистки с первого взгляда может показаться набором из трэш-кадров, но на самом деле в сюжет заложен глубокий смысл отношения современных мужчин к институту семьи. Режиссером видео, кстати, стал Юрий Движон, известный по работе с Ириной Билык, Pianoбой, Христиной Cоловий и другими украинскими звездами. Но такой клип, признается сам Юра, он снимал впервые. Более того, даже в Украине такого еще не снимали.

"Алина - мой психотерапевт уже почти год и она помогла мне разобраться с ворохом моих проблем. Когда узнал, что она хочет снимать свой первый клип - понял, что его режиссером должен быть именно я. Это был для меня очень крутой эксперимент, ведь в подобном жанре я никогда не работал и не планировал. Актеров искали по личным ощущениям, особо не интересуясь их предыдущими работами. Только после съемок поняли, какие звезды нам достались - когда начали натыкаться на них в клипах ЛУНЫ, группы "Время и Стекло" и кучи других артистов", - говорит клипмейкер.

Alina Tim - Nikolai

Добавим, что с раннего детства Алина привыкла любой ценой добиваться своего и не бояться трудностей. Девушка родилась без селезенки и с тремя лишними хордами в сердце.

"Для того, чтобы выглядеть, как сейчас, сделала больше двадцати операций. Удивительно, я - психотерапевт, учу людей принимать себя такими, как они есть, но при этом сама постоянно что-то улучшаю и корректирую в своей внешности. Жалею только об одной операции - в семнадцать увеличила грудь, потому что моему тогдашнему парню она казалась маленькой. В одном из последних выпусков "Светских хроник" слышала такую же историю от одной популярной артистки - более того, из-за операции ее беременность была под угрозой. Сейчас понимаю, что ни один мужчина не стоит твоих жертв и меняться стоит только тогда, когда сама считаешь нужным", - отмечает Тимофеева.

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)