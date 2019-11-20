ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такого в Украине еще не снимали: певица-психотерапевт удивила новым клипом

STYLERЖизнь    20.11.2019 - 13:55
Такого в Украине еще не снимали: певица-психотерапевт удивила новым клипом
Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)

Режиссером нового видео певицы из Харькова Alina Tim стал известный клипмейкер Юрий Движон

Украинская певица Alina Tim (Алина Тимофеева) презентовала дебютный клип на песню "Nikolai". Успешная психотерапевт из Харькова всегда мечтала реализовать себя в творческой сфере: она участвовала в шоу "Икона стиля" и "Панянка-селянка", снималась в фильмах и сериалах. Несколько лет пела и занималась продюсированием рок-группы, а теперь решила стать поп-звездой.

Такого в Украине еще не снимали: певица-психотерапевт удивила новым клипом

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)

Дебютный клип артистки с первого взгляда может показаться набором из трэш-кадров, но на самом деле в сюжет заложен глубокий смысл отношения современных мужчин к институту семьи. Режиссером видео, кстати, стал Юрий Движон, известный по работе с Ириной Билык, Pianoбой, Христиной Cоловий и другими украинскими звездами. Но такой клип, признается сам Юра, он снимал впервые. Более того, даже в Украине такого еще не снимали.

"Алина - мой психотерапевт уже почти год и она помогла мне разобраться с ворохом моих проблем. Когда узнал, что она хочет снимать свой первый клип - понял, что его режиссером должен быть именно я. Это был для меня очень крутой эксперимент, ведь в подобном жанре я никогда не работал и не планировал. Актеров искали по личным ощущениям, особо не интересуясь их предыдущими работами. Только после съемок поняли, какие звезды нам достались - когда начали натыкаться на них в клипах ЛУНЫ, группы "Время и Стекло" и кучи других артистов", - говорит клипмейкер.

Alina Tim - Nikolai

Добавим, что с раннего детства Алина привыкла любой ценой добиваться своего и не бояться трудностей. Девушка родилась без селезенки и с тремя лишними хордами в сердце.

"Для того, чтобы выглядеть, как сейчас, сделала больше двадцати операций. Удивительно, я - психотерапевт, учу людей принимать себя такими, как они есть, но при этом сама постоянно что-то улучшаю и корректирую в своей внешности. Жалею только об одной операции - в семнадцать увеличила грудь, потому что моему тогдашнему парню она казалась маленькой. В одном из последних выпусков "Светских хроник" слышала такую же историю от одной популярной артистки - более того, из-за операции ее беременность была под угрозой. Сейчас понимаю, что ни один мужчина не стоит твоих жертв и меняться стоит только тогда, когда сама считаешь нужным", - отмечает Тимофеева.

Такого в Украине еще не снимали: певица-психотерапевт удивила новым клипом

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)

Новые песни и тонны драйва: Бумбокс порвали на куски 10 тысяч сердец в переполненном Дворце Спорта (фото) Украинская группа отпраздновала 10-летие новым альбомом
Новости Украины музыкашоу-бизнесКультура
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь