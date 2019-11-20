Такого в Украине еще не снимали: певица-психотерапевт удивила новым клипом

Украинская певица Alina Tim (Алина Тимофеева) презентовала дебютный клип на песню "Nikolai". Успешная психотерапевт из Харькова всегда мечтала реализовать себя в творческой сфере: она участвовала в шоу "Икона стиля" и "Панянка-селянка", снималась в фильмах и сериалах. Несколько лет пела и занималась продюсированием рок-группы, а теперь решила стать поп-звездой.

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)

Дебютный клип артистки с первого взгляда может показаться набором из трэш-кадров, но на самом деле в сюжет заложен глубокий смысл отношения современных мужчин к институту семьи. Режиссером видео, кстати, стал Юрий Движон, известный по работе с Ириной Билык, Pianoбой, Христиной Cоловий и другими украинскими звездами. Но такой клип, признается сам Юра, он снимал впервые. Более того, даже в Украине такого еще не снимали.

"Алина - мой психотерапевт уже почти год и она помогла мне разобраться с ворохом моих проблем. Когда узнал, что она хочет снимать свой первый клип - понял, что его режиссером должен быть именно я. Это был для меня очень крутой эксперимент, ведь в подобном жанре я никогда не работал и не планировал. Актеров искали по личным ощущениям, особо не интересуясь их предыдущими работами. Только после съемок поняли, какие звезды нам достались - когда начали натыкаться на них в клипах ЛУНЫ, группы "Время и Стекло" и кучи других артистов", - говорит клипмейкер.

Alina Tim - Nikolai

Добавим, что с раннего детства Алина привыкла любой ценой добиваться своего и не бояться трудностей. Девушка родилась без селезенки и с тремя лишними хордами в сердце.

"Для того, чтобы выглядеть, как сейчас, сделала больше двадцати операций. Удивительно, я - психотерапевт, учу людей принимать себя такими, как они есть, но при этом сама постоянно что-то улучшаю и корректирую в своей внешности. Жалею только об одной операции - в семнадцать увеличила грудь, потому что моему тогдашнему парню она казалась маленькой. В одном из последних выпусков "Светских хроник" слышала такую же историю от одной популярной артистки - более того, из-за операции ее беременность была под угрозой. Сейчас понимаю, что ни один мужчина не стоит твоих жертв и меняться стоит только тогда, когда сама считаешь нужным", - отмечает Тимофеева.

Alina Tim (фото: пресс-служба артистки)