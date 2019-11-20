Такого в Україні ще не знімали: співачка-психотерапевт здивувала новим кліпом

Українська співачка Alina Tim (Аліна Тимофєєва) презентувала дебютний кліп на пісню "Nikolai". Успішна психотерапевт з Харкова завжди мріяла реалізувати себе у творчій сфері: вона брала участь у шоу "Ікона стилю" і "Панянка-селянка", знімалася у фільмах і серіалах. Кілька років співала і займалася продюсуванням рок-групи, а тепер вирішила стати поп-зіркою.

Alina Tim (фото: прес-служба артистки)

Дебютний кліп артистки з першого погляду може здатися набором з треш-кадрів, але насправді в сюжет закладений глибокий сенс - ставлення сучасних чоловіків до інституту сім'ї. Режисером відео, до речі, став Юрій Двіжон, відомий по роботі з Іриною Білик, Ріаnобой, Христиною Соловій та іншими українськими зірками. Але такий кліп, зізнається сам Юра, він знімав вперше. Більше того, навіть в Україні такого ще не знімали.

"Аліна - мій психотерапевт уже майже рік, і вона допомогла мені розібратися з купою моїх проблем. Коли дізнався, що вона хоче знімати свій перший кліп - зрозумів, що його режисером повинен бути саме я. Це був для мене дуже крутий експеримент, адже в подібному жанрі я ніколи не працював і не планував. Акторів шукали за особистим відчуттям, особливо не цікавлячись їхніми попередніми роботами. Тільки після зйомок зрозуміли, які зірки нам дісталися - коли почали натикатися на них в кліпах ЛУНИ, групи "Время и Стекло" і купи інших артистів", - говорить кліпмейкер.

Alina Tim - Nikolai

Додамо, що з раннього дитинства Аліна звикла будь-якою ціною добиватися свого і не боятися труднощів. Дівчина народилася без селезінки і з трьома зайвими хордами в серці.

"Для того, щоб виглядати, як зараз, зробила більше двадцяти операцій. Дивно, я - психотерапевт, вчу людей приймати себе такими, як вони є, але при цьому сама постійно щось покращую і коригую у своїй зовнішності. Шкодую лише про одну операцію - в сімнадцять збільшила груди, тому що моєму тодішньому хлопцеві вони здавалися маленькими. В одному з останніх випусків "Світських хронік" чула таку ж історію від однієї популярної артистки - більш того, через операцію її вагітність була під загрозою. Зараз розумію, що ні один чоловік не вартий твоїх жертв і змінюватися варто тільки тоді, коли сама вважаєш за потрібне", - зазначає Тимофєєва.

Alina Tim (фото: прес-служба артистки)