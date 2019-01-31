Тараканы чувствуют себя как дома: в сети показали ужасы больницы на Закарпатье

В палатах было невыносимо холодно и грязно

Виноградовская районная больница в Закарпатской области шокирует своим видом и нагоняет ужас. Пользователь социальной сети Facebook рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время лечения ребенка.

"Чуть больше недели назад я с сынишкой (5 месяцев) попали в детское отделение Виноградовской районной больницы. Диагноз: острый бронхит с одышкой. После осмотра врачом и уколов нас провели в нашу палату №40 на 3-м этаже... И тут я увидела кошмар, который просто не укладывается в голове", - пишет девушка.

По ее словам, она впервые столкнулась с подобным: воды в палатах и туалетах нет, жуткий холод, куча тараканов, стекла, заклеенные скотчем, и ободранные стены.

Фото: (facebook.com/tanya.talabira)

Кроме того, к нуждающимся пациентам могли долгое время не подходить, зато у медсетер находилось время, чтобы постричься на рабочем месте или посмотреть телевизор, который находился в холле.

"За несколько дней меня перевели на 1-й этаж. Там по сравнению с 3-м лучше, есть и микроволновка с чайником, в туалете - вода. Но все же есть и нюансы: помыться так и негде; горячая вода есть только в туалете медперсонала; тараканы чувствуют себя как дома; на стенах краска слезла вместе со шпаклевкой и на них "цветет и процветает" грибок, которым дышат дети, которые лечатся", - возмущается девушка.

Скриншот: (facebook.com/tanya)

Пользователи в комментариях поделились и своими впечатлениями от больницы, отметив, что тараканы - это еще не самое страшное, что можно там увидеть:

"Там не только тараканы, но и слизни, я такое первый раз вижу в больнице";

"Смотрите, чтобы не принесли "гостей" домой";

"Ужас. Нет слов";

Скриншот: (facebook.com/tanya)

Напомним, под Тернополем на новогоднем утреннике умерла девочка.Есть сведения, что девочку пытались привести в чувство, однако это не дало никаких результатов, и она умерла.

Также мы писали о том, что в больницу Винницкой области доставили 6-летнего мальчика с многочисленными гематомами, черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, полиция открыла уголовное производство в отношении мачехи ребенка. Но, вероятнее всего, обвиняемая не имеет никакого отношения к избиению ребенка.