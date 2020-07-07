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Изменение климата может освободить древние вирусы: последствия непредсказуемы

STYLERЖизнь    07.07.2020 - 11:49
Изменение климата может освободить древние вирусы: последствия непредсказуемы
Таяние ледников может освободить древние вирусы (коллаж: РБК-Украина)

Из-за глобального потепления и таяния ледников и вечной мерзлоты часть древней экосистемы может выйти наружу

Таяние ледников может нести новые неизвестные человечеству угрозы из-за освобождения вирусов древних экосистем. Ученые забили тревогу ввиду глобального потепления и климатических изменений на планете.

Так, ученые из РФ, часть территории которой находится в условиях вечной мерзлоты, говорят, что угроза попадания древних вирусов на поверхность земли вполне реальна. Об этом пишут росСМИ.

Сергей Давыдов, старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, говорит что 10% РФ - вечная мерзлота. Там "законсервированы" породы и отложения, замороженные миллионы лет назад.

"Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы", - предполагает ученый.

Уже были случаи, когда в останках мамонтов находили сибирскую язву. Вирус оспы, считает исследователь, тоже может сохраниться там. А из-за глобальных изменений на планете меняется флора и фауна, животные все дальше мигрируют на север, поэтому произойти может все что угодно.

Ранее мы писали, что Украине грозят серьезные бедствия из-за изменений климата, метеорологи обновили прогноз и он не очень оптимистичный.

Также сообщалось, что в Китае вспышка смертельной инфекции - бубонной чумы, в пострадавшем регионе объявлен третий уровень опасности.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины вирус
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