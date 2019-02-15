В Тернополе пассажиры проучили пьяного водителя троллейбуса

Фото: в Тернополе задержали пьяного водителя троллейбуса (facebook.com/ternopilpolice)

Теперь горе-водителем займется суд

В Тернополе водитель городского троллейбуса ездил пьяным и нарушал правила дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, возмущенные пассажиры сами вызвали правоохранителей.

Прибывшие на место инцидента патрульные на улице Текстильной остановили транспорт и во время общения с водителем троллейбуса №3 - 63-летним местным жителем - обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Мужчина при двух свидетелях проходить тест на определение состояния опьянения отказался. Впрочем, на водителя троллейбуса с "позывным" 130 инспекторы составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в нетрезвом состоянии), и теперь дело пойдет в суд.

"Спасибо гражданам за активную гражданскую позицию! Если вы стали свидетелем правонарушения, тогда не медлите, а сразу звоните по спецлинии 102! Вместе с вами мы сделаем город более безопасным!" - заявили в полиции.

Отметим, что в КП "Тернопольэлектротранс" отреагировали на инцидент и подчеркнули, что подобная ситуация происходит впервые.

Фото: te.20minut.ua

Пользователи сети в комментариях к сообщению правоохранителей довольно резко высказались относитель действий водителя общественного транспорта:

"Руководителя на нары вместе с тем конченным. Представьте себе, что мог наделать";

"Примечательно, что бортовой номер у этого рогатого соответствует статье КУоАП - 130-й"...

Скрин комментариев: facebook.com/ternopilpolice

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе водитель троллейбуса пытался выгнать пассажира, избивал ногами и грозился убить.

Также мы писали о том, что в феврале в Почаеве Тернопольской области водитель автомобиля сбил патрульного и двух гражданских.