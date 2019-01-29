Толпа подростков зверски избила мужчину: киевляне поймали "кадыровцев" (видео)

Один из подростков рассказал, почему они это сделали

Активисты разыскали участников группового избиения мужчины возле Бессарабского рынка и заставили объясниться за свой поступок. Соответствующее видео в Facebook опубликовал Евгений Карась, лидер националистического движения "С14".

Напомним, инцидент произошел возле "Арена Сити" вечером, 26 января. Группа молодых людей с криками "мы чеченцы, не стоит с нами связываться", избивала ногами лежащего мужчину. Позже удалось разыскать Instagram-аккаунт одного из участников нападения, где у него было фото в футболке с российской символикой.

Парня обнаружили около мечети на Татарке, которую он посещает.

Среди участников драки также были молодые таджики. На видео молодежь рассказала причины конфликта. По их словам, пьяный мужчина оскорбил их младшего 12-летнего товарища, он спросил: "А почему он такой черный?"

Потом мужчина начал угрожать группе парней, к нему присоединились еще пять товарищей. Когда мужчина пригрозил достать пистолет, ребята убежали, но вернулись, чтобы защитить "мелкого", которого продолжили избивать взрослые мужчины. Тогда же они и напали толпой на инициатора конфликта.

Объяснил парень и то, почему в Instagram он был в футболке с российской символикой - он сказал, что это случайность. Парень - украинец по матери, родился и проживает в нашей стране.

Также подростки заверили, что такого больше не повторится - они будут стараться избегать конфликтов.

"Я никакой не кадыровец. Я родился здесь", - сказал парень.

Видео: facebook.com/yevgen.karas

Напомним, ранее известная украинская певица Оля Цибульская рассказала об избиении своего концертного директора.

Также мы сообщали о том, что в Киеве мужчина едва не погиб на детской площадке после скандала с женой.

К слову, мать-изверг, избившая ногами своего шестилетнего сына на глазах у всех в ТРЦ Запорожья, "прославилась" уже на весь мир - о ней пишут западные таблоиды.