"Це не перша війна в моєму житті": українська співачка згадала, як тікала з Маріуполя

Уляна розповідає, що її кар’єра починалась зі сцени Маріупольського драмтеатру. Але з приходом "руского міра" вона втратила дім та свої спогади дитинства.

"Це не перша війна в моєму житті. У 2014 році нам з сім’єю вже довелось зіштовхнутись з цим словом, від якого стигне кров в жилах", - каже Уляна в коментарі Styler.

Уляна Ройс (фото: прес-служба)

"Маріуполь. 27 серпня 2014-го. Мені 12 років, третя ночі, очі рідних, вагітна на 8 місяці мама, дорога у невідомість, спляча на колінах сестра... Так я запам’ятала той день, який ніколи не забути. Київ, 24 лютого 2022-го. Мені 19. Четверта ночі, очі рідних, повтор кадрів. Цього разу далеко їхати вже довелось мені. Зі своїми молодшими сестрою, братом та мамою ми виїхали на Закарпаття, а згодом у Польщу. В такі моменти хочеться, щоб діти менш за все бачили жахи війни. Але вони, як ніхто інший зчитують емоції і все чудово розуміють", - говорить співачка.

Уляна Ройс (фото: прес-служба)

"Дорогою мій молодший брат сказав таку фразу: "Уляна, уявляєш, мені 8 років і все моє життя триває війна". Від цих слів стало невимовно боляче. В середині щось обірвалось і мені захотілось вселити у брата надію на те, що мирне життя повернеться до нас і всі діти та люди зможуть жити у вільній країні без страху", - коментує Уляна.

До речі, нове відео зірка знімала на залізничному вокзалі Києва, що є стратегічним об'єктом. Але правоохоронці, коли дізнались, що дівчина родом із Маріуполя і почули про місію та месседж її нової пісні, дозволили проводити зйомки.

За словами Уляни, рядок із пісні "буду рахувати зірки на небі і побачу тебе в них" - присвячений "всім людям, які зіштовхнулись з неймовірним болем втрати".

Попередні пісні з чуттєвої трилогії Уляни дивіться нижче.

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