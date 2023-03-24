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"Это не первая война в моей жизни": украинская певица вспомнила, как убегала из Мариуполя

Ульяна Ройс (фото: пресс-служба)
Автор: Styler

Певица и ведущая Ульяна Ройс показала видео "Вдома". Эта работа стала третьим синглом, завершающим музыкальную трилогию, написанной артисткой во время войны.

В день премьеры звезда вспомнила свою жизнь в родном Мариуполе, который сейчас уничтожают российские оккупанты.

Ульяна рассказывает, что ее карьера начиналась со сцены Мариупольского драмтеатра. Но с приходом "русского мира" она потеряла дом и свои воспоминания детства.

"Это не первая война в моей жизни. В 2014 году нам с семьей уже пришлось столкнуться с этим словом, от которого стынет кровь в жилах", - говорит Ульяна в комментарии Styler.

Ульяна Ройс (фото: пресс-служба)

"Мариуполь. 27 августа 2014-го. Мне 12 лет, три ночи, глаза родных, беременная на 8 месяце мама, дорога в неизвестность, спящая на коленях сестра... Так я запомнила тот день, который никогда не забыть. Киев, 24 февраля 2022-го. Мне 19. Четыре ночи, глаза родных, повтор кадров… В этот раз далеко ехать уже пришлось мне… Со своими младшими сестрой, братом и мамой мы выехали на Закарпатье, а потом в Польшу… В такие моменты хочется, чтобы дети меньше всего видели ужасы войны. Но они, как никто другой, считывают эмоции и все прекрасно понимают", - говорит певица.

Ульяна Ройс (фото: пресс-служба)

"В дороге мой младший брат сказал такую фразу: "Ульяна, представляешь, мне 8 лет и вся моя жизнь продолжается война". От этих слов стало несказанно больно. В середине что-то оборвалось и мне захотелось внушить брату надежду на то, что мирная жизнь вернется к нам и все дети и люди смогут жить в свободной стране без страха", - комментирует Ульяна.

Кстати, новое видео звезда снимала на железнодорожном вокзале Киева, который является стратегическим объектом. Но правоохранители, когда узнали, что девушка родом из Мариуполя и услышали о миссии и месседже ее новой песни, разрешили проводить съемки.

По словам Ульяны, строка из песни "буду рахувати зірки на небі і побачу тебе в них" - посвящена "всем людям, которые столкнулись с невероятной болью потери".

Предыдущие песни из чувственной трилогии Ульяны смотрите ниже.

"Кармекс"

"Омана"

Слушайте также очень эмоциональную песню-посвящение Херсону.

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