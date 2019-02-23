Цены взлетят: стоимость обучения в ВУЗах существенно подорожает

Особенно изменения коснутся топовых специальностей

Со следующего года стоимость контракта на обучение в украинских ВУЗах может составить 23,4 тысячи гривен. Такие неприятные новшества собирается внести Министерство образования. Более детально данный вопрос рассмотрел "Обозреватель".

Неожиданные изменения могут существенно затруднить поступление в ВУЗ. Ведь теперь учебное заведение не сможет предложить студентам цену ниже минималки, которая будет установлена. С 2021 года этот показатель вырастет на 20%, а с 2021 - на 30%.

Изменения коснутся только востребованных специальностей: право, журналистика, архитектура и строительство, ветеринария, охрана здоровья, международные отношения, культура и искусство, гуманитарные науки, социальные и поведенческие науки, управление и администрирование, сфера обслуживания, публичное управление и администрирование.

Однако есть и те, кому повезло больше. Например, педагогические и инженерные специальности не пользуются большим спросом, потому и "космические" цены студентам не грозят. К слову, считать цену контракта будут исходя из трат на обучение одного студента-бюджетника в год.

Для столичных вузов, в которых стоимость контракта на топовые специальности начинается в среднем от 30 тысяч гривен, такие изменения особо не повлияют. А вот в региональных учебных заведений, где стоимость контракта часто колеблется в пределах 10-20 тысяч гривен, стоимость заметно возрастет.

Мы сообщали, что известный украинский ВУЗ вляпался в международный скандал. Студенты-иностранцы проводили забастовку, протестуя против угроз руководства вуза отчислить их за неуплату.

Напомним, что во Франции девять университетов не стали повышать стоимость обучения для иностранцев.

Также выяснилось, сколько Ани Лорак платит за обучение дочери в московской гимназии.